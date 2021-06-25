Ali Koç: 'Ben artık kırgın değil kızgınım'

Kulübün Sopk Kulubü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Bugüne dek hiçbir şey vadetmedim. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğim. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üç senede yaşanan tecrübeler, bize çok şey öğretti" ifadelerini kullandı.







"Her zamankinden daha motive ve inançlıyız. Vizyonlar doğruydu ama uygulamada istediğimizi yakalayamadık. Şampiyonluk geldikçe nasıl başarılı olunduğunu göstereceğiz. Bugün de söylendi, 'Çok yumuşaksınız, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz' dendi. Haklı olabilirsiniz, ama Sivas maçında şampiyon olsaydık size 'Doğruları savunarak şampiyon olunuyormuş' diyecektik. Şampiyonluğun, başarının sadece sahada geldiği günleri göreceğiz" diyen Koç, "Değişim başlamıştır. Belli başlı kulüpler ortalıkta cirit atmakta eskisi kadar kuvvetli değiller, ben bunu görüyorum. Gidecek çok yolumuz var. Doğruları savunmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.





Seneye şampiyon olma sözü veren Koç, "Bu sene iki puanla şampiyonluğu verdik. Şampiyon olsaydık, önümüze bakarken karamsarlıkla karşı karşıya olmayacaktık. Doğru yoldayız. Şimdi, ekilen tohumların meyvelerini toplama zamanı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız. Allah'ın izniyle olacağız. 'İç etkenler' diyerek neyi kastettiğimi biliyorsunuz" diye seslendi.





Koç şunları söyledi:





"Ben ve arkadaşlarım, sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Hiçbir zaman, 'eski başkan' lafını kullanmadım. 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeyi tercih ediyorduk. Fethi Pekin ve avukatlarımız, bunu bir yere kadar yapabildiler. Karşı taraf, ilişkiyi devam ettirmedi. Şekip Mosturoğlu ile görüşebildiler.





'Çıkın karşımıza' diyoruz, çıkmıyorlar. Fenerbahçe'de paralel yönetim kurulu var. 'Yıpratalım, yıpratalım, bir sene sonra kongreye gideriz' dediler. Bu arkadaşlar biz geldiğimizden beri federasyonları ziyaret ediyorlar. Çok sevdikleri federasyon başkanları ile görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebini iletiyorlar mı? Hakkımız yendiğinde tepki veriyorlar mı? Yoksa 'İyi yapıyorsun' mu diyorlar? Ne yapıyorlar, merak ediyorum. Ali Koç nefreti, Fenerbahçe sevginizi nasıl engelleyebiliyor? Bu nasıl bir anlayıştır?





Ben artık kırgın değil, kızgınım. Aziz Yıldırım, benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş. Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan şürekası, nasıl onu üç sene önce 'Fark yapacaksınız' diye kandırdıysa, bence şu anda da kandırıyor. Gönül isterdi ki buraya gelecek cesareti gösterseydi."