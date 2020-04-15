Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç bütün ödemeleri durdurdu /15 Nisan 2020 15:37

Ali Koç bütün ödemeleri durdurdu

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması sebebiyle futbolcu maaş ödemeleri başta olmak üzere bütün ödemeleri durdurdu.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin tatil edilmesi futbol kulüplerini mali dar boğaza sürükledi. 

Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması Fenerbahçe'de nakit krizini had safhaya çıkardı. Sarı-Lacivertli kulübün yönetimi futbolcu maaş ödemeleri için bekleme kararı aldı.

FUTBOLCULARA TEBLİĞ EDİLDİ

Gelirlerin adeta sıfırlanması sebebiyle alınan karar, futbolculara ve temsilcilerine tebliğ edildi. Yönetim, tüm oyunculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisini verdi.

Fenerbahçe'de maaşlar iki ay gecikmeli ödeniyordu.

Sarı-Lacivertli kulüpte basketbol takımında da mali kriz var. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç bütün ödemeleri durdurdu Sonraki Haber >>

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:38