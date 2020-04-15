Ali Koç bütün ödemeleri durdurdu

Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin tatil edilmesi futbol kulüplerini mali dar boğaza sürükledi.
Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması Fenerbahçe'de nakit krizini had safhaya çıkardı. Sarı-Lacivertli kulübün yönetimi futbolcu maaş ödemeleri için bekleme kararı aldı.
FUTBOLCULARA TEBLİĞ EDİLDİ
Gelirlerin adeta sıfırlanması sebebiyle alınan karar, futbolculara ve temsilcilerine tebliğ edildi. Yönetim, tüm oyunculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisini verdi.
Fenerbahçe'de maaşlar iki ay gecikmeli ödeniyordu.
Sarı-Lacivertli kulüpte basketbol takımında da mali kriz var.