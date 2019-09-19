Ali Koç disipline sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle Profesyonele Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.





"SİCİLİ BOZUK" SÖZLERİ GERİLİMİ ARTIRDI





Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe için sarf ettiği sözlere cevap verirken, "Bu kadar sicili bozuk bir kişi" ifadesini kullanmıştı.





Bu sözlere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir dille cevap vermişti.