Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç futbolculara 'sizden utanıyorum' demiş /16 Mart 2020 15:11

Ali Koç futbolculara 'sizden utanıyorum' demiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un İttifak Holding Konyaspor maç sonrası futbolculara sert tepki gösterdi. Soyunma odasına giden Koç’un futbolculara "Sizlerden utanıyorum” dediği iddia edildi.

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Süper Lig’de son 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı oluşturan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, oyuncularına sert tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat'ın haberine göre sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor’a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, “Sizlerden utanıyorum!” dedi ve dışarı çıktı.

Bu arada Ali Koç'un yanı sıra karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde birçok isim "Utanç duyuyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo "Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Jailson ise "Gerçekten zor durumdayız, tüm takım arkadaşlarımız çok üzgün. Bu durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada gerçekleştiremiyoruz, istediğimiz şeyler olmuyor. Şu anda yapmamız gereken, ağzımızı kapatıp bu durumu lehimize çevirmek" şeklinde konuştu.

Geçici olarak takımın başında sahaya çıkan Murat Zeki Göle ise "Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için utanıyorum" dedi.

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