Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç her an karar verebilir! /05 Ağustos 2020 19:42

Ali Koç her an karar verebilir!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin harcama limitlerine dair kararı Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilme dahil radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de takımların harcama limitlerini açıklarken, Kasımpaşa ve Fenerbahçe, federasyonun kararını eleştirdi. 

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada #LimitinDolduTFF etiketi altında TFF'ye veryansın etti.

Fenerbahçe'nin ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma ihtimallerini müzakere etmeye başladığı iddia edildi.

Federasyonun harcama limiti kararı sonrası Sarı-Lacivertli kulübün taraftarları da sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. 

"LİGDEN ÇEKİLME DAHİL RADİKAL KARARLAR ALINABİLİR"

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu şahsi Twitter hesabında çarpıcı bir iddiada bulundu: "Ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma ihtimalleri ciddi olarak görüşülmeye başlandı. Fenerbahçe yönetimi limitler tekrar düzenlenmezse bu konuya karşılık olarak radikal kararlar almayı düşünüyor." 

Gazeteci Ahmet Ercanlar, "Fenerbahçe Genel kurul kararı alıyor. Yaşananların hepsinin hesabını genel kurul soracak. Ligden çekilme konusu da artık masada." ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz." denilmişti.
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