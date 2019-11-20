Ali Koç için ne dedi?

Feherbahçe Futbol Kulübü'nde en uzun süre başkanlık yapan isimlerden biri olan Ali Şen, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.





Koç'un başkanlığının ilk sezonunda basketbol takımının başarılı, futbol takımının ise başarısız olduğunu belirten Ali Şen, “Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart." dedi.





"FENERBAHÇE BU SEZON ŞAMPİYON OLMAZSA ALİ KOÇ İLE DEVAM ETMEZ"





Şen taraftarların geçen sezon bütün tribünleri doldurarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.





Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak Ali Koç'u uyaran Şen, "Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç’la devam edeceklerini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.





“GÜN GELECEK FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA BİR ÇİNLİ OTURCAK”





Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcunun 11 milyar liraya yaklaşırken, Ali Şen futbol kulüplerinin mali açıdan sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı.





“Ali Koç, 'Bu borç 100 yılda ödenmez.' diyor. Bunu hepimiz duyduk televizyonda, herkes duydu. Durum madem ki bu kadar kötü, ne yapmamız lazım?" sorusunu yönelten Şen, "Dünya ne yapmış? İtalya'da Serie A, İspanya'da La Liga, İngiltere'de Premier Lig... İlk 6 takımdan sonrasına bakın. Altı takımdan aşağısıyla bizim baştakilerin para durumu üç aşağı beş yukarı aynıdır." dedi.





Ali Şen, 3 Haziran 2018'de Olağanüstü Kongre'de Ali Koç'a destek vermişti. Kongrede Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy, Ali Koç ise 16 bin 92 oy almıştı. Koç Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son vermişti.





Şen şöyle devam etti: "Onlar ne yapmışlar? Fenerbahçe'de bir gün gelecek bir Çinli, bir Arap, bir Rus koltuğa oturacak ve şirketi satın alacak. Sonra taraftar ‘Yuuuhh! Yönetim istifa.’ diye bağıracak. Adam da ‘Ne diyor bunlar ya? Onlara yuh! Onlar dışarı ben içeri, şirket benim’ diyecek."





"AMAN HA ALİ KOÇ'UN YAKASINI BIRAKMAYIN!"





"Fenerbahçeli Ali Şen’e bunu sordum. Fenerli Ali Şen, mantıklı Ali Şen’e ne cevap veriyor?" sorusuna mukabil Şen, "Ben bunu kabul edemem. Bu sezon kaybolsa bile taraftara 'Aman ha Ali Koç’un yakasını bırakmayın.' derim. Yine bir Ali’yi diyorum, bu sefer soy ismi Koç.”