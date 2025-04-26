Ali Koç kararını açıkladı

Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Bu açıklama sonrası salonda Ali Koç alkışlandı.





‘’BU DA BÖYLE DEVAM EDECEKTİR’’

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.Erken seçim çağrılarına Ali Koç, ''Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz'' ifadeleriyle aldıkları kararı açıkladı.''Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz.Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum''Ali Koç’un diğer sözleri şu şekilde:"Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor.Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde inancımız bu puan farkının da kapanacağı yönündeydi. Full motivasyonla bu toplantıya hazırlanıyorduk. Hafta sonu 5 müsabakamız vardı. Hepsi final etap turlarıydı. Kadın basketbolda şampiyon olduk.’’Hiç kimsenin öngöremediği, beklemediği, ne yazık ki geçmiş yıllarda da, sadece bizim dönemimizde değil, hiç beklenmedik rakiplere karşı hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın haleti ruhiyesi değişti, karamsarlaştı. Çok üzüldük. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz.Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıklarını çok çok iyi biliyoruz. Biz de, yönetim kurulu da aynı duyguları yaşıyoruz.İzahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta, maalesef geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düştü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeyeceğim. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım.Bize sabreden, istikrardan yana olanlara teşekkür ediyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu.Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran bir transfer oldu.Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz de 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz yılların üstünde. Bu yıl da öyle olacak. Hocamızın istediği transferler ile sürece erken başladık.Transfer planlamamızın çoğunu yaz kampı başlamadan bitirdik. Bunun da maliyeti oluyor. Bu sefer de biraz pahalıya olmakla birlikte planlamamızı yaptık. Çok daha cesur bir planlama yaptık. Neticesinde Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu ve doğal olarak da en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Spor kamuoyu da bunu ifade ediyordu.Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir.Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir''"Geldiğimiz nokta itibarıyla kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz. Buraya getirene kadar canımız çıktı. Erol Bey'in bahsettiği borç seviyesine gelene kadar bir kuruş hisse satmadık. Gemiyi yüzdürdük, büyük fedakarlıklar yaptık. Bir dahaki buluşmamızda, inşallah Maltepe Tesisleri'ndeki buluşmada söyleyeceğiz, inşallah Fenerbahçe kimseye muhtaç kalmayacaktır.""Üzüldük, üzdük, yıprandık, hayal kırıklığı yaşattık ama inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sizler de 2 sene sonra, burada anlatılanlar hayata geçince 'İyi ki bu adamlar baskıyla kaçmadılar.' diyeceksiniz. Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum. Çok dinamik günler yaşıyoruz. Bazen takip etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Gençler özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe için birilerine destek vermek tabii ki hakkınızdır, destek vermek istediğiniz kişileri iyi tartın, ona göre kararınızı verin. 2 tane hedefimiz vardı, sportif başarı ve finansal bağımsızlık. Bugün Yüksek Divan Kurulunu geçiştirmek için projeleri tanıttığımızı düşünmüş olabilirsiniz. Bugüne kadar yalan söylemedim. Belki bir nebze yapsaydım daha farklı olabilirdi ama ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik.Sportif başarı konusunda futbol dışında tartışılacak bir şey yok. Bunu tekrarlamayacağım. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık ama henüz hedefe ulaşamadık. Bu seneki futbol tasarruflarımız ve yatırımımızla ilgili yanlışımız varsa söyleyin. Bence Fenerbahçe tarihi açısından da çok cesurca davranılan bir seneydi. Biz aldatmadık. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Mücadelemize devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık hedefimize ulaştık. 7 senedeki en büyük mahcubiyetimiz futbolda oldu. Ama unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri biz ilk kez yaşıyoruz, diğer kulüpler uzun uzun yaşadılar."