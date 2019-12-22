Ali Koç kimleri kast etti?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.





3-1'lik skorla kazandıkları Beşiktaş derbisinin akabinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ali Koç, isim vermeden birilerinin Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalıştığını söyledi.





"ÇOK UĞRAŞILIYOR, BİR TÜRLÜ KARIŞTIRAMIYORSUNUZ BİZİ"





Koç, "İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Ekibimize, hocamıza inanıyoruz. Maçlar böyle iyi yönetilirse, Fenerbahçe'nin önü açık. Hocamızla kaptanımızın kavga ettiği ve hocamızın istifa ettiği iddia edilmiş. Çok uğraşılıyor, bir türlü karıştıramıyorsunuz bizi." dedi.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç galibiyet sevincinin bile kursaklarında bırakıldığını söyledi.





Koç, "Galibiyetimizin keyfine varalım diyeceğim, ona da müsaade etmiyorsunuz." diyen Koç, "Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla, çok daha derin komplo teorileri üretiliyor. Hangi birine yetişelim, hangi birine cevap verelim?" sorusunu yöneltti.





KOÇ: FUTBOL FEDERASYONU'NA SESLENİYORUM





Koç, "Adam çıkıyor diyor ki 'Bizi geri zekalı mı zannediyorsunuz? Fenerbahçe TFF ile konuştu 40'a çıktı. Fenerbahçe açıklama yaptı, 30'a düştü.' TFF'ye sesleniyorum, Fenerbahçe'nin sizden böyle bir talebi oldu mu? 30'a düşürmesini isteyen bir takım oldu mu?Onu da açıklayın." ifadelerini kullandı.