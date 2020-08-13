Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç öyle bir imada bulundu ki! /13 Ağustos 2020 11:36

Ali Koç öyle bir imada bulundu ki!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Ben olsam borçlanma limitlerini imzalarım." sözlerine öyle bir cevap verdi ki!

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Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin ballı ihalelerini ima ederek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i yerden yere vurdu.

TFF'nin kulüplere tahsis ettiği harcama limitlerinin "hakkaniyetli" olmadığını belirten Ali Koç, “Nihat Bey (Özdemir) ‘Yok efendim ben olsam Bankalar Birliği anlaşmasını imzalarım’ demiş. Kendi şirketlerinin borçlarını hazine garantili imzalıyor. Hazine garantili borçları ben de imzalarım.” dedi. 

HAZİNE GARANTİLİ İHALE REKORTMENİ

Özdemir'in sahibi olduğu Limak; Kalyon (Hasan Kalyoncu), Cengiz (Mehmet Cengiz) ve MAPA (M. Nazif Günal) ile hem 3'üncü havalimanı hem de bağlantı otoyolu ihalelerini kazanmıştı. 
Yok böyle bir atama! || Samanyolu Haber

AKP hükûmeti ihalelerde yolcu ve araba garantisi vermişti. Verilen sayının altında kalınması hâlinde aradaki farkı Hazine karşılıyor. 

ALİ KOÇ: KÖŞEYE SIKIŞTIRILDIK, BEN APTAL MIYIM?

Koç, “Köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz. 64’ten 18’e inmek söz konusu bile değil. Böyle yaptığınız zaman. Ben federasyona gidip diyeceğim ki '4 hafta içinde Levent’te binaya taşın, Mercedes’leri bırakın bisikletle işe gidin.' Hiçbir farkı yok.” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Ben aptal mıyım? 250 milyon almak varken geri çevireyim." dedi.

“Bugün Fenerbahçe’ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil." diyen Koç, "Nihat Bey ‘yok efendim ben olsam Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalarım’ demiş. Sen daha 2010-11 şampiyonunun kim olduğunu söyleyemiyorsun. Bugün sana müeyyide uygulamazlar diğerine uygularlar. Ben aptal mıyım? 250 milyon almak varken geri çevireyim. Yapamıyorsak bir sebebi var. Bunları sıralayınca ‘haklısınız’ deniyor.” dedi.

“MUSTAFA CENGİZ SAĞLIĞINA KAVUŞURSA…”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamaları hakkında konuşan Koç, "Türk futbolunun kıblesi olmak övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz’e, ‘Başkanım siz sağlığınıza kavuşun, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim’ dedim, sözlerimin de arkasındayım” dedi.

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