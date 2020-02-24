Derbi sonrası Ali Koç protokol tribününden aşağıya atladı

Fenerbahçe’nin 20 yıl sonra Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Kadıköy’de olaylar yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi üzerine başkan Ali Koç locasından taraftarın olduğu tribüne atladı.





Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Ülker Stadı’nda büyük olaylar yaşandı… Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünlerden kendisine gelen istifa tepkileri ve küfürlerin ardından adeta çılgına döndü. Başkan Ali Koç yaşananların ardından protokol önündeki cam bölümden Fenerium Alt E tribününe atladı. Taraftarların istifa çağrısı ve ‘Ali Koç bize hesap verecek’ sözleri ortamın iyice gerilmesine neden oldu. Ali Koç’un girdiği tribünde büyük bir arbede yaşandı. Oldukça sinirli olduğu görülen Başkan Ali Koç taraftarların arasından çıkışlara ve koridorlara doğru yöneldi.