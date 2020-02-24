Samanyolu Haber /Spor / Derbi sonrası Ali Koç protokol tribününden aşağıya atladı /24 Şubat 2020 00:07

Derbi sonrası Ali Koç protokol tribününden aşağıya atladı

Fenerbahçe'nin 21 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Sarı Lacivertli tribünler de karıştı. Protokol tribününe yönelen tepkilere sinirlenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tribünden atlayarak taraftarların yanına gitti.

Tepkilere sinirlenen Ali Koç protokolden aşağıya atladı

Fenerbahçe’nin 20 yıl sonra Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Kadıköy’de olaylar yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi üzerine başkan Ali Koç locasından taraftarın olduğu tribüne atladı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Ülker Stadı’nda büyük olaylar yaşandı… Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünlerden kendisine gelen istifa tepkileri ve küfürlerin ardından adeta çılgına döndü. Başkan Ali Koç yaşananların ardından protokol önündeki cam bölümden Fenerium Alt E tribününe atladı. Taraftarların istifa çağrısı ve ‘Ali Koç bize hesap verecek’ sözleri ortamın iyice gerilmesine neden oldu.  Ali Koç’un girdiği tribünde büyük bir arbede yaşandı. Oldukça sinirli olduğu görülen Başkan Ali Koç taraftarların arasından çıkışlara ve koridorlara doğru yöneldi.
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