Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç sandalyesini boş bıraktı! Mehmet Büyükekşi'nin yanına oturmadı... /18 Temmuz 2024 14:28

Ali Koç sandalyesini boş bıraktı! Mehmet Büyükekşi'nin yanına oturmadı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Oylamaya geçilmeden önce tüm başkanların yer aldığı bölümde Ali Koç'un sandalyesi boş kaldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurulu için Ankara'da toplanan futbol ailesi TFF'de yeni dönem için tam kadro katılım gösterdi.

4 büyük kulübün başkanları 2 adaylı seçim öncesi  JW Marriott Hotel’deki yerlerini aldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİN YANINA GİTTİ

Adayların konuşması öncesi salonda çekilen karelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeni başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 4 büyük kulüp başkanı için ayrılan bölüme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katılmadı.

Ali Koç için ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin hemen solundaki koltuk boş kaldı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana otururken Ali Koç Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçti.

Başkanlığa aday diğer isim İbrahim Hacıosmanoğlu ise Divan Başkanı seçilen Mehmet Baykan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yan yana oturdu.
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