Ali Koç sandalyesini boş bıraktı! Mehmet Büyükekşi'nin yanına oturmadı...

4 büyük kulübün başkanları 2 adaylı seçim öncesi JW Marriott Hotel’deki yerlerini aldı.





Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurulu için Ankara'da toplanan futbol ailesi TFF'de yeni dönem için tam kadro katılım gösterdi.Adayların konuşması öncesi salonda çekilen karelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeni başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 4 büyük kulüp başkanı için ayrılan bölüme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katılmadı.Ali Koç için ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin hemen solundaki koltuk boş kaldı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana otururken Ali Koç Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçti.Başkanlığa aday diğer isim İbrahim Hacıosmanoğlu ise Divan Başkanı seçilen Mehmet Baykan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yan yana oturdu.