Ali Koç’tan ilginç dolar çıkışı: ‘Devlet artık karar vermeli, belimiz kırıldı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih’in de yer aldığı toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Egonu’nun transfer edilip edilmeyeceği soruldu. Koç, döviz kurunun değişkenlik gösterdiği bir dönemde bu transferin mümkün olamayacağını söylerken, kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti ve hükümete seslendi:





“MANEVRA ALANIMIZ DARALDI”

“Egonu transferine gelince, geçen sene aramızda değerlendirmiştik. Ekonomik şartlar ve diğer başa sebepler nedeniyle ilerleyemedik. Bu sene yazıldığı gibi herhangi bir iletişimimiz, temasımız olmadı. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye’nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı.”





“TL’DEKİ DEĞER KAYBI BELİMİZİ KIRDI”

“Bizler bugün Vakıfbank’la, Eczacıbaşı’yla, Efes’le mücadele ederken ekonomik şartların aynı olmadığını takdir ediyorsunuz. Üstelik TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı.”





“BUNDAN SONRASINI GÖREMİYORUZ”

“Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım sporları dışında yani olimpiyat branşları diyelim, 3 yıllık ihtiyaçlarımızı karşılayacak sponsorluğu bulduk, imzaladık. Ama bundan sonrasını göremiyoruz. Ya büyük kulüpler kendi aralarında karar verip bu alanlara girmeyecek, frene basacağız. Çünkü bu sporların sıfır geliri var.”





“CAMİA KARAR VERECEK”





“Bir yelkende ihtiyaçlarımızı karşılayacak sponsorumuz vardı, diğerlerinin yoktu. Şimdi 3 yıllık anlaşma yaptık sonrasına camia karar verecek. Olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulüp olmaya devam mı edeceğiz. Takım sporlarında gelirler var ama giderleri karşılayacak seviyede değil. Dolayısıyla orada da sponsorluk büyük önem arz ediyor.”





“DEVLETİMİZİN KARAR VERMESİ GEREKİYOR”

“Bütün anlaşmaları kanun dolayısıyla TL üzerinden yapıyoruz. Orada da büyük bir darbe aldık. Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. İkinci seçenekse zaten bizim de yapabildiklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp de bu alanda tarih boyunca devam ettiği şekilde devam edemeyecektir.”





“KULÜPLER BRANŞLARI DARALTABİLİR”

“Belki bazı kulüpler bazı branşlardan çekilecek, bazı kulüpler sadece altyapı yatırımı olarak görecek. Bunu zaman gösterecek. Futbol var, takım sporları var, olimpiyat branşları var. Hele son gelişmelerden sonra oturup etraflıca her türlü senaryoyu irdeleyerek karar vermek zorundayız. Burada can suyu sponsorlar, kendi içlerinde sıkıntı yaşarken sponsorluğu ön plana çıkmayacaktır. Tahminimiz bu. İnşallah tahminimizde yanılırız.”