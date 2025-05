Ali Koç tek şartla aday olmayacağını açıkladı

"BUGÜN TRİBÜNDE OLSAYDIM..."

Benim tasvip etmediğim reaksiyon ise futbolculara yapılan tepkiler... Maçı çevirene kadar arkasında olmalarını isterdim. Maç içinde yapıldığı zaman futbolcular etkileniyor. Bunu anlamış değilim. Bu sezon Zenit maçımız vardı. 2-0 öndeydik. Bir gol yedik, "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı. Kötü sonuç alınmasını bekleyen bir grup var."









"BU SEZON NEYİ YANLIŞ YAPTIK?"

Bugüne kadar tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Gelmez denen futbolcuları getirdik, Devre arası dahil. Teknik direktörümüz teşekkür etti. Bütün bunları yaparken kulübümüz ekonomik zarara uğramasın diye büyük uğraşlar verildi. Bugün kulübün geldiği nokta ortada... Bu kendiliğinden mi oldu? Bu birçok kişinin menfaat sağlamadan yaptığı büyük çabalar sayesinde oldu. Bütün bunlar nedeniyle ben istifa etmemiz gerektiğini düşünmüyorum."









"OSIMHEN BİZE HİÇBİR ZAMAN TEKLİF EDİLMEDİ"

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahc¸e’de olagˆanu¨stu¨ kongre sesleri yu¨ksek sesle dile getirilmeye bas¸ladı. Bazı taraftarlar, "I·stifa" c¸agˆrısı yaparken, muhalefetten de pes¸ pes¸e sert ac¸ıklamalar geldi ve imza kampanyası start aldı.Fenerbahçe Bas¸kan Ali Koc¸, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ali Koç, muhalefetin imza kampanyası ile ilgili "İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam" dedi.Ali Koç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Yüksek Divan Kurulu'nda istifa etmeyeceğimizi duyurmuştuk. Bundan sonraki süreç içi söylediklerimizin arkasındayız. Beşiktaş mağlubiyeti ve derbilerdeki performansımız kabul edilemez. Ancak ben yıllar önce iki vaatte bulunmuştum. Biz ilk göreve geldiğimizde batmaya en yakın Avrupa kulübü olarak nitelendiriliyordu Fenerbahçe... Finansal Fair Play vardı. Sattığımız bedel kadar futbolcu satın alabiliyorduk. Şimdi finansal olarak iyi durumdayız. İlk hedefimiz maddi bağımsızlıktı. Aziz Yıldırım'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu devam ettiriyoruz. Bu konuda önemli yol kat ettik. Ancak asıl açlık futbolda başarıydı. Ekonomik şartların ne kadar değiştiği ortada... Ekonomik durumun olumsuz etkilerine rağmen mali açıdan iyi bir duruma geldi. Ancak mali olarak ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, amatör sporlarda başarı üstüne başarı kazan, olimpiyatlarda sürekli madalya kazanan oyuncular yetiştir, futbolda şampiyon olmazsanız hiçbir değeri olmuyor.""Taraftarın tepkisini anlıyorum. Başarı isteği gayet normal... Taraftar olgusu bambaşka bir olgudur. Tek taraflı aşk, sevgi, duygu yüklüdür. Bu yoğun duygu yükü bazen ister istemez rasyonel olmayan hareketlere neden olabilir. Taraftar her türlü eleştiriyi yapma hakkına sahiptir. Benim dönemimin taraftarları ile günümüz taraftarlığı arasında fark var. Biz 'Pazara kadar değil, mezara kadar' anlayışındaki taraftarlardık. Ama bu jenerasyon çok farklı... Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek... Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar. Ben bugün tribünde olsaydım yönetimin yanında olurdum. Biz böyle gördük. Ama bugünün taraftarını anlamak zorundayız."İç sahada taraftarlarımızın maç esnasındaki tepkileri rakiplerimizin ekmeğine yağ sürme durumuna kadar geldi. Sadece saha içinde değil, saha dışında da mücadele veriyoruz. Eğer rakip taraftar olsam, Fenerbahçe camiasının bölünmüş olmasını isterdim. Rakiplerimiz böyle durumlarda kenetleniyor. Bu sorunu el birliği ile çözmek zorundayız. Bunu çözmediğimiz sürece kendi altımızı oyuyoruz."Bu artık bir kültür haline gelmeye başladı. Geçen sezon penaltı atan futbolcumuz yuhalandı. Golü atınca da herkes alkışladı. Taraftarın tepkisini saygıyla karşılıyorum, üzülüyorum. Ben her zaman şunu söyledim; "Taraftar kalıcı, yönetimler gidicidir." Ancak kulüpleri yönetimler yönetir. Hangi yönetim olursa olsun yönetimlerin arkasında durulması gerektiğini düşünüyorum."Geçmişte Aziz Yıldırım'ı savunanlara "Aziz bahçe" diyorlardı. Şimdi de bizim yönetimimizi destekleyenlere "Paralı köpekler" deniyor. Öyle bir noktaya geldi ki tribünde yönetime tepki göstermeyenlere farklı davranışlar yapılıyor. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorunda...Bana göre iki, bazı arkadaşlarımıza göre üç şampiyonluğumuz çalındı bizim. Bu seneye gelirsek; bu sezon neyi yanlış yaptık? Dünyada halen gelmiş geçmiş en önemli teknik direktörlerden biri ile anlaştık. Bugün teknik direktörümüzü yerden yere vuranlar, ilk geldiğinde alkışladılar. Takdir ettiler.Ali Koç, taraftarların teknik direktör Jose Mourinho'ya neden istifa çağrısında bulunup bulunmadığı ile ilgili soruya "Demek ki taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi bizden daha fazla" yanıtını verdi.Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de belirten Ali Koç, "Fenerbahçe'nin bugün en büyük sorunu istikrar... Biz bunu futbol takımında yapamadık. Ben Jose Mourinho ile ilk görüşmemde umarım iki sene olur ancak ikinci sene şampiyonluk istediğimiz söylemiştik. Anlaşmamız da bu nedenle iki yıllık. Ben başkan olarak Jose Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.Jose Mourinho'nun üçlü savunma oynatması ile ilgili Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:"Jorge Jesus döneminde üçşü savunmadan çok çektik. Biz Jose Mourinho ile 'Üçlü savunma oynatılmasını istemiyoruz' diyerek anlaştık. Buna rağmen oynattı. Onun dışında taktiklerine karışmam. Benim görevim maaşların zamanında ödenmesi, transferlerin yapılması, takımın en iyi şartlarda seyahat etmesinin sağlanması... Bunun dışında Jose Mourinho'nun taktik anlayışına karışmıyorum. Jose Mourinho gelecek sezon için raporunu verdi. Teknik direktörümüz transferde kesinlikle isim vermiyor. Profil sunuyor. Önümüzdeki sezonda biraz daha dar bir kadro ve ilk 11'de oynayacak 4-5 isim transfer edeceğiz. Bence bu sezonki kadromuz tarihin en iyisiydi. Gelecek sezon daha iyisini kuracağız."Sezon başında Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye teklif edilip edilmediği ile ilgili Ali Koç "Osimhen çok üst düzey bir futbolcu... Türkiye üstü bir futbolcu... Galatasaray'a nasip oldu. Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterip, hakaret boyutuna varacak eleştiriler yapılıyor. Forvete ihtiyacımız var mı? Evet var. Ama Osimhen başka bir kategoride... O da kırk yılda bir denk gelir. Şimdi kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Her şey kuralına göre yapılırsa harcama limitine yer kalmıyor" dedi.Ali Koç, hakemlerle ilgili ise "2 Nisan'dan sonra yabancı VAR geldi. İlk defa bir derbi maçı yabancı hakem yönetti. Federasyon burada bir hata yaptı. Herkes yabancı hakem konusunda hemfikirken bundan neden bilmiyorum vazgeçildi. Ancak biz mücadelemize devam edeceğiz. Bunu camiamız ile birlikte yaparsak daha etkili oluruz" dedi.