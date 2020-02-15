Samanyolu Haber /Politika / Ali Koç'a ilk defa cevap verdi /15 Şubat 2020 18:55

Ali Koç'a ilk defa cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a destek verdiğine dair beyanlarına Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl cevap verdi?

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim güçlerinin bizim bu gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz." dedi.

"ŞEHİDİMİZ VAR" SÖZÜ İÇİN NE DEDİ?

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin iki gün önce Ankara'ya yaptığı ziyarette "Şehitlerimiz var." sözlerini inandırıcı bulmadığını söyledi. 

Erdoğan, Pakistan ziyaretinin akabinde Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Donald Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli." diyen Erdoğan, "Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A DOLAYLI YOLDAN CEVAP VERDİ

Türkiye Futbol Fedarasyo'nun taraflı davrandığına ihtimal vermediğini söyleyen Erdoğan, isim vermeden Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'u hedef aldı. 

Erdoğan, ''Herhangi bir Bakanımız (Berat Albayrak) hakkında 'filanca kulübü (Trabzonspor) şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil.'' dedi.

"Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır." diyen Erdoğan, "Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız." sözleri ise manidar bulundu.

“BUNLARIN BEDELİNİ ÖDETMEDEN BU İŞİ BIRAKMAYIZ”

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur."


CHP'YE İŞ BANKASI MESAJI: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ALACAĞIZ

İş Bankası'nın yüzde 28,1 payını Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hazine'ye devredilmesi için bu defa kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'a ilk defa cevap verdi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:31