Ali Koç'a ilk defa cevap verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim güçlerinin bizim bu gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz." dedi.

"ŞEHİDİMİZ VAR" SÖZÜ İÇİN NE DEDİ?



Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin iki gün önce Ankara'ya yaptığı ziyarette "Şehitlerimiz var." sözlerini inandırıcı bulmadığını söyledi.

"Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Donald Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli." diyen Erdoğan, "Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A DOLAYLI YOLDAN CEVAP VERDİ

Türkiye Futbol Fedarasyo'nun taraflı davrandığına ihtimal vermediğini söyleyen Erdoğan, isim vermeden Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'u hedef aldı.

Erdoğan, ''Herhangi bir Bakanımız (Berat Albayrak) hakkında 'filanca kulübü (Trabzonspor) şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil.'' dedi.

"Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır." diyen Erdoğan, "Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım." ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın "Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız." sözleri ise manidar bulundu.





“BUNLARIN BEDELİNİ ÖDETMEDEN BU İŞİ BIRAKMAYIZ”





Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur."









CHP'YE İŞ BANKASI MESAJI: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ALACAĞIZ







İş Bankası'nın yüzde 28,1 payını Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hazine'ye devredilmesi için bu defa kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok." dedi.