Ali Koç'a saldıran kişinin sabıkası kabarık çıktı









NE OLMUŞTU?





İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saldırıda bulunan kişinin kimliği tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fatih Özkan olduğu açıklandı.Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Ayrıca Özkan'ın, daha önce Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar sonrasında "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan" yargılandığı ortaya çıktı.Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, ikinci yarıda yaşanan olaylarla gündeme oturdu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı ilk yarının ardından, ikinci yarının başında saha karıştı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen Fenerbahçeli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri eşliğinde tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline yönelen Koç, bu esnada tribünlerden atılan şişe ve yabancı maddelerin hedefi oldu. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesi sonucu Ali Koç yere düştü. Ardından, ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede çıktı. Olaylar üzerine hakem Kadir Sağlam, maçı durdurdu. Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla müsabaka kaldığı yerden devam etti.Maçın devre arasında, stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarların durumu üzerine Ali Koç, deplasman tribününe giderek içeri girebilen taraftarlarla görüştü. Bu sırada Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a yabancı maddeler atıldı.Saha kenarında yaşanan olaylar sırasında, Ali Koç bir kişinin arkadan ittirmesiyle yere düştü. Olayın ardından güvenlik görevlileri saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi.