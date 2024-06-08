Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a son çağrı!

"Çok farklı bir gün bekliyordum. Altı senedir hayal ettiğim ancak bir türlü gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti. Ama yine olmadı. O kadar çok şey söylendi ve yapıldı ki son altı ayda, özellikle de iki haftada, atılan iftiralarda ve yalanlara cevap vermediğiniz zaman isyan ediyorsunuz."





"Holding mi olmalı, halkın takımı mı olmalı diye enteresan bir sözü var. Kendini kulübün üstünde görmek ne demek biliyor musunuz, kendini kulübün sahibi olarak görmek ne demek biliyor musunuz? Kulübün kaynaklarını belli dönemlerde kendi özel ihtiyaçlarınız için kullanıp sonra tekrar kulübün kasasına koymak, aradaki ödeme dönemin faizini vermek, yani kulüp üzerinden fonlanmak veya bir yöneticinizin yaptığı gibi futbolcularımıza yaptığımız ödemeleri, iki çekte toparlayıp sonra onun arkasından çekin arkasına imza atıp futbolculara da kişisel ileri tarihli çek verip, o tarih gelince bir daha ileri tarihli çek vermek, yani akçeli işe girmek. Futbolculara soruyoruz, kulüp menfaatleri ve FFP için diyorlar. Bu bahsettiğimiz rakamlar az buz rakamlar değil. Kulübün sahibiyseniz ne yaparsanız 1700 küsür kombineyi bir taraftar grubuna bilabedel verebilirsiniz. Kulübün sahibiyseniz bir yöneticiniz top oynadığı insanlara 90 küsür kombineyi bilabedel verebilirsiniz. Bunlar sizin yanınızda çalışan muhasebecinin sözleri, altı imzalı. Siz Fenerbahçe'nin sahibi gibi görmüşsünüz kendinizi. Siz futbolcularla olan konuyu bilmiyordunuz, öğrendikten sonra da bir şey yapmadınız. Bunların hiçbiri biz varken Fenerbahçe'de gerçekleşmez. O yüzden bu zihniyet dönmemeli."





"Altı yıl boyunca içime attığım konuları sizlere anlatacaktım. Doğruları insanların yüzüne söyleyen biri olduğum için, anlatacağım kişi burada olmadığı için, yüzüne karşı mertçe söyleyemeyeceğim için, ne kadarını anlatabilirim bilemiyorum."





"Bugün bazı gerçekleri yüzlerine bakarak söyleyecektim. Ancak şu an karşım boş... İçim acıdı. Yoksunuz burada... Sayın Aziz Yıldırım... Çok geç değil... Burada haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız akşam istediğiniz kanalda karşılıklı konuşalım. Bu çağrı bir kez daha olmayacak. Bu size son çağrımdır."





"İlk adımı çok hızlı bir şekilde attık. Hepinizdeki heyecanı görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sonra en çok Fenerbahçe konuşuldu. Rakibimizin şampiyonluğu 48 saat bile konuşulmadı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı, finansal olarak güçlü, Avrupa'da rakiplerin eşleşmek istemediği bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz."





"Finansal manevra alanımız geniş. 70 milyon euro'luk takım 200 milyon euro'ya geldi. Sponsorluklarımız arttı. Her alanda pozitif gelişmeler var. TV'ye çıksak şunu soracaktım; nasıl bir Fenerbahçe yönettiniz ki Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru olacak birini bulamadınız, nasıl oldu da Sarı Melekler'in hiçbir sponsoru yoktu. Şu an geldiğimiz noktada hiçbir takımımız da boş alan yok. Biz olağanüstü olumsuz şartlarda gemiyi yüzdürmeye devam ettik. Futbolu da rayına sokunca başarılar peş peşe gelecektir. 6-0 6-0 bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Benim 6 senemle, senin ilk 6 senen arasında 1 kupa fark var. Sonra açıldınız. Aynısı benim için de geçerli olacak, göreceksiniz. Biz, sizin gibi Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla, sadece heyecan uyandırmak adına altı boş vaatlerle değil somut, ayağı yere basan planlarla geleceğe hazırlamaya çalıştık, böyle devam edeceğiz."





"1 çivi çakmadınız diyorsunuz, çivi çakacak kulüp mü bıraktınız. Uçan kuşa borç vardı. Obradovic ile ilk toplantıda yeni sezonu planlayalım derken, 'Şu EuroLeague'e borcu ödeyelim, Final Four biletleri parasını vermemişiz, senden başka bir şey istemiyorum' dedi. Siz ve akıllı arkadaşlarınız ya sizi yanlış yönlendiriyorlar ya da gelişmelerden haberdar değiller. Hocamız, eminim bu stadyumdaki herkes pazar günü maça çıkmak isterdi. Yalnız, bütün kaynakları hocaya vermedik. Sevgili Acun'un dediği gibi çok iyi olan bir takımın üstüne iyi transferler monte edip önümüzdeki sene bambaşka mutluluklar, bir ve bütün Fenerbahçe'yi yaratacağız."





"Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size! Bana karşı olumsuz düşünce içinde olan, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup hiçbirimizi istemeyen, hepinize borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım Çubuklu formayı giyen çocuklara yapılan haksız tezahüratlar. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı kıracağız. Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağız!"





"Fenerbahçe'ye 20 yıldır sistemli saldırılar var. Niye biliyor musunuz, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe'nin adil misyonu var, ipi kimseye bağlı değil, Cumhuriyet'in tüm değerlerini damarlarında yaşamaktadır, kupa için taviz verdiremezler. Tarihte böyle gelecek böyle gidecek inşallah. Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar sözleri isyanın sözleriydi, camiayı ayağa kaldırma sözleriydi. Teslimiyet, umutsuzluk değildi. Olsaydı bu takım, o son derbiyi alamazdı, son haftaya şansını taşıyamazdı, rakibi bu kadar ittirilmesine rağmen. Bunun üzerinden seçim kampanyası dizayn ediyor olmak aciz içinde olmaktır."







Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi.Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:"Bugün evdeki hesap çarşıya uymadı. Altı yıldır hayal ettiğim buluşma bugün gerçekleşecekti ama yine olmadı. Bugün 9 bin kişi geldi. Gerek Sayın Aziz Yıldırım'ı gerek şahsımı desteklediniz. Sadece beni değil, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenleri de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.""Ben bugün milyonlarca taraftarımızın huzurunda Fenerbahçe'nin üç yıllık başkanını seçecek olan sizlere en doğru bilgilendirmeyi yapmayı hedefliyordum. En büyük hayalim önümüzdeki üç yılda beni ve arkadaşlarımı destekleyen insanlara, iyi ki dayanmışız demek isterdim. ""Ama bununla beraber, karşıma kaldırım taşı çıksa dahi ona oy veririm diyen, pek çok sebeple eleştiren, bir kısmı haklı sebepler, kayıtsız şartsız bize karşı olan kişilere de 'İyi ki bu adam dayanmış' dedirtmek. Bunu başarabilirsek hem Fenerbahçe çok başarılı hem de bir bütündür demek anlamına geliyor. ""Altı seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında çok önemli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle de finans ve futbol dışındaki branşlarda... Borç şuydu, borç buydu, yok yanlış hesapladın... Bunların hepsini bir kenara bırakın. Biz dün batmak üzere olan bir kulübü alıp, Jose Mourinho'yu transfer edecek noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa art niyetlidir.""Siz başkanlık yapmak istediğiniz kurumu nasıl şikayet edersiniz? Sizin pazarlık etmediğiniz Mourinho'ya pazarlık edip, fiyatı düşürdüğümüzde aklınıza ilk gelen neden elden para vermek oluyor. Bunu bana yapmıyorsunuz ki? Kulübe yapıyorsunuz. Bu bir suçtur. Neyse ki kimse ciddiye almadı.""Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. Kırdırttık, bunu verdik. Kırdırıp ne yapacağız, bankaya vereceğiz, ana parayı kullanacağız. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz. Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun.""Maltepe'deki 125 dönümlük akademi arazisi. 7 saha yetmez, 12 saha lazım diyor. Haklı ama bir yerden başlamak lazım. Birçok kulübe örnek olacak. İdmanlarımız yaz hazırlıklarımız 2 sezon sonra orada olacak. Bu sene çok güçlü ve mali açıdan kudretli, kuvvetli yönetimimiz var. Biliyorsunuz, Bankalar Birliği gelirlerimizin yüzde 50'sini aldı. Bize bir stadyum projesi gösterildi, 3 ay dendi, sonra uyandılar, sonra 6 ay dediler. Neyse bir şey demiyorum. Mühendislere göre olmaz bu.""Bir kale arkası tribününde 3 tane numune var şu an. Ayakta daha fazla taraftar alabilmek için yapılan bir çalışma. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok ama 5 ülkede deniyorlar. Biz de denemeye girmek istedik. Önümüzdeki sezon deneyecekler. Eğer izni alamazsak, zaten oturulmuyor orada, mavi renkte daha dar oturaklar olacak ve kapasite artacak."