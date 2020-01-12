Ali Koç: Artık sabrımız taşıyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın istifasından birinci derecede sorumlu olan şahısların dikkatleri dağıtmak için Fenerbahçe'yi hedef tahtasına koymak istediğini söyledi.





“Sırtını devlete dayamış, stadını devlet yapmış olabilir. Orası bizi ilgilendirmez.” diyen Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ima ederek, “Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde... kendi takımlarının hocalarının istifasına dair çıkış yapıyor. Tüm bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe'ye bağladılar. Bu nasıl saygısızlık?" dedi.





Ali Koç, Sarı-Lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'da basın toplantısı düzenledi.







TRABZONLU OLMADIĞI HALDE LOCA SATIN ALAN İŞADAMLARI!





"(Trabzonspor Başkanı) Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?" sorusunu yönelten Koç, işadamlarının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın görünmek için Trabzon'dan loca satın aldığını dile getirdi.





Koç, "Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet falan konuşmasın.” ifadelerini kullandı.





Ali Koç futbol kulüplerinin bankalara olan kredi borçlarının yeniden taksitlendirilmesinde Trabzonspor'a avantaj sağlandığını iddia etti.





ALİ KOÇ: TRABZONSPOR'A GÖRE KURGULANMIŞ BİR MODEL





“Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerden biri hariç hiçbiri memnun değil." diyen Koç, "Bu 5 yıllık süre, en çok Trabzonspor'a yarıyor. Başkanları ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu, ne olduysa, 2019'un mayıs ayında rahatladıklarından bahsediyor. O arada ne oldu? Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model.” dedi.





Trabzonspor’da Berat Albayrak-Süleyman Soylu (İçişleri Bakanı) kavgası yaşandığı ve Karaman’ın Soylu’ya yakın olması sebebiyle gönderildiği belirtiliyor.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yandaş medya havuzu ile her fırsatta kendisini hedef aldığını söyledi.





"ARTIK SABRIMIZ TAŞTI, BU NOKTAYA GELMEK İSTEMEZDİK''





Koç adil rekabet istediğini söyleyenlerin aslında nasıl adil bir rekabet içinde olmadığını dilim döndüğünce anlatacağını söyledi.





"Artık sabır taşımız çatladı." diyen Koç, "Biz bu noktaya gelmek istemezdik. Artık Türk futbolunu sporunu değil, kendi kulübümün çıkarlarını korumak zorundayım. Açıklamalarımı inşallah bazı kanallar sonuna kadar verirler." dedi.





''EN ÇOK BORÇ SIKINTISI OLAN BİZİZ''







Koç yeniden yapılandırmada nasıl bir haksızlığa maruz kaldıklarını ise şöyle anlattı: "Bu odada çeşit çeşit insan var, fakat bir tişörtü herkesin giymesi bekleniyor. Bütün rakiplerimizin içinde en çok borç sıkıntısı olan biziz. Ödeme yükümlülüğü yüksek olan da biziz. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. Futbol Federasyonu'nun limit sistemi çökecek. Bunu dediğimizde, ‘O zaman bakarız’ diyorlar."





''TRANSFERDE HAREKET EDEMEZ DURUMA GELMEMİZİ İSTİYORLAR''







Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları müracaatın engellenmeye çalışıldığına işaret eden Koç, "Nasıl engellenmeye çalışılıyor? TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, limitin bu kadar üzerinde deniyor." tespitinde bulundu.





Koç, "Bu kişiler bizi arıyor, bizden haber yapmamızı istiyorlar deniyor. Bir mekanizma, Fenerbahçe'nin transferde hareket edemez duruma gelmesini istiyor. Biz de öyle öğreniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dışarıya bilgi sızdırılıyor." dedi.





"FENERBAHÇE'DEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?"







Koç, Beşiktaş'ın faizlerle ilgili talebine kulüp olarak destek vermelerine hükümet cenahından çok sert cevap verildiğini dile getirdi.





Koç, "Bir rakibin ihtiyacı varsa, ben de desteklerim. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz? Medyanızla, siyasi gücünüzle saldırıyorsunuz. Yazık, hakikaten yazık."



