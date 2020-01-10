Ali Koç'tan Comolli açıklaması

1907 Fenerbahçe Derneği’nin gerçekleştirdiği '1907'li Saatler Sohbet Toplantıları’nın 2020 yılındaki ilk konuğu Ali Koç oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, katıldığı söyleşide, kulübün içerisinde bulunduğu durum, transfer ve ikinci yarı hedefleri başta olmak üzere birçok konuda açıklamalar yaptı.







'Comolli'yi koruruz'





Son günlerin ana gündem maddesi haline gelen Damien Comolli'nin twitlerine ilişkin konuşan Koç, Franszı futbol adamının Twitter hesabı açmasında rahatsız olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Bu yüzden uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk o ekiple çalıştık”





'Sol bek alacağız'





Sezon başından itibaren finansal imkanlar dahilinde hareket ederek doğru işler yaptıklarını aktaran Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Özellikle bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek ve pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda bir fikstür avantajımız var. İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene bambaşka bir hava var. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini devam ettirmelerini istiyorum” dedi. Transfere dair de konuşan Koç, “Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz” açıklamasında bulundu.





'Avrupa'ya gidemeyebiliriz'





Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu aktaran Başkan Koç, “Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var.” diye konuştu. TFF'nin belirlediği ve değişiklikler yaptığı aharcama limitleri konusuna da değinen Ali Koç, limitlere ilişkinyaptığı açıklamada, tartışma yaratacak 'malum takım' vurgusunu yaptı. Koç, federasyonun açıkladığı limitlerle ilgili, “Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız” değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç, hakem atamaları hakkında ise, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’in hakem atamalarına karışacak bir isim olmadığını düşünüyorum” yorumunu yaptı