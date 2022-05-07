Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.









Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir göndermede bulunan Koç, "İnşallah, Fenerbahçe taraftarının Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadelerini kullandı.





Koç ayrıca, "Bu ilden gelen insanların bazılarının enteresan bir özellikleri var. Milli takım teknik direktörü, Fenerbahçe Stadyumu’na maç yapmaya bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı, bordo-mavi kravatla gelir. Kime, ne anlatıyorsunuz?" dedi.









NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen duayen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyaret etmişti.



