Samanyolu Haber /Gündem / Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki /07 Mayıs 2022 15:41

Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzonspor üzerinden bir göndermede bulunan Koç, "İnşallah Fenerbahçelilerin, Sayın İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.


Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir göndermede bulunan Koç, "İnşallah, Fenerbahçe taraftarının Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca, "Bu ilden gelen insanların bazılarının enteresan bir özellikleri var. Milli takım teknik direktörü, Fenerbahçe Stadyumu’na maç yapmaya bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı, bordo-mavi kravatla gelir. Kime, ne anlatıyorsunuz?" dedi.


NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen duayen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyaret etmişti.

Gerçekleştirilen buluşmada yer alan '61' numaralı forma ve Özkan Sümer'i anlatan 'Ufuk Çizgisindeki Adam' kitabının hediye edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konularının başında yer almıştı.

Dündar, son olarak İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtlamıştı.

Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar özgüvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz" diye konuşmuştu.
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