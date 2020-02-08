Ali Koç'tan hükümete sert sözler

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan yüksek divan kurulu olağan toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12 Ocak'ta Antalya'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Trabzonspor'a verdiği desteği eleştirdiğini hatırlattı.





Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Koç basın toplantısından sonra taraflı-tarafsız herkesten destek aldıklarını kaydetti.





Koç, "Mütemadiyen adil rekabetten, bilhassa harcama limitleri konusunda Trabzonspor başkanına vermiş olduğum cevap, Trabzonspor'un sırtını devlete dayaması hususuydu. Açıklamalarımın bu kısmıyla ilgili, sponsorlar, localar, devlet bankalarından alınan kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım." diye konuştu.





“BÜYÜK BİR MEDYA GRUBUNCA KENDİ MEDYALARIYMIŞ GİBİ SAHİPLENİLDİĞİNİ SÖYLEDİM”





Koç, şu ifadeleri kullandı: "Bizim Antalya'da yaptığımız açıklamada, sırtını devlete dayama konusu bundan çok farklıdır. Bugüne kadar emsali görülmemiş bir durumdur. Bugün, elimizde olan bilgilerin, elimizde epey bilgi var, detaylarına burada girmenin yeri ve zamanı değil."





İsim vermeden Sabah-ATV grubunun Trabzonspor'a alenen desteklediğini belirten Koç, "Büyük bir medya grubunca kendi medyalarıymış gibi sahiplenildiğini söyledim. Az bütçeyle kora kor mücadele ediyorlar, fakat madalyonun diğer tarafı da var. Bizim medyamız yok, haklı olduğumuz zaman haklı kalmamızı isteyen çoğunluk da yok. Bizim dolayısıyla tek çaremiz canlı platformlarda herkesin eş zamanlı izleyebileceği bir ortamda duygularımızı ifade etmek." dedi.





"SİYASETİ FUTBOLA BİZ Mİ KARIŞTIRMIŞ OLUYORUZ?"





Ali Koç, Antalya'daki açıklamaları sebebiyle spora siyaset karıştırdığı ithamına muhatap olduğunu dile getirdi.





Koç şunları kaydetti: "Bunlarla beraber bir kulüpten yana tavır alıyorlar. Şampiyon olmalarını istediklerini ifade ediyorlar. Bir şehrin milletvekili olarak normal olabilir, belediye başkanı olarak da olabilir. Ondan ötesi normal değil. Bu mevzuların sadece ufak bir kısmına değinmekle siyaseti futbola biz mi karıştırmış oluyoruz?"





“BİR BAKANIMIZ BİR TAKIMIN GALİBİYETİNİ KUTLUYOR, ŞAMPİYONLUK DİLİYOR”





Trabzonspor ile Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları maça da temas eden Koç, "Maçtan sonra açıklamalarda bulunan bir bakanımız, iki takımın maçından sonra bir takımın galibiyetini kutluyor, şampiyonluk diliyor. Bu açıklamalar biz de şaşkınlığa sebep olmuştur. Çocukken tutuyoruz, fakat belli mevkilere gelince bu kadar açıkça ifade etme lüksümüz olmuyor." diye konuştu.





"BİR MEDYA GRUBU TOPYEKÛN BİR FENERBAHÇE KARŞITLIĞI ÜSLENDİ"





Sabah-ATV grubunu ima ederek Fenerbahçe'nin karşısında bir medya grubunun durduğunu kaydeden Ali Koç, "Bu medya grubu, televizyonu, gazetesi ve yorumcularıyla topyekun bir Fenerbahçe karşıtlığı üstlendi." tespitinde bulundu.





"Bizi devletimizle karşı karşıya getirmek isteyenler bu mecradakilerdir." diyen Koç, "İlk hedefi bir takımı şampiyon yapmak, diğeri ise şahsımı ve kulübümüzü başarısız kılıp itibarsızlaştırmaktır. Bu ülke tarihi boyunca ilk defa sistematik şekilde bir takıma sahip çıkarken, bir başka takıma da yine sistematik şekilde olumsuz propaganda yaklaşımında bulunan bir medyaya şahit oluyor." dedi.





“CENGİZ'İN SÖYLEDİKLERİNİ ÇOĞUNLUKLA ANLAMIYORUZ”







Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e de cevap verdi.





Cengiz’in Sarı-Lacivertli kulüple ilgili olan sözleri için güldüklerini belirten Koç, “Mustafa Cengiz’in ne dediğini çoğu zaman anlamıyoruz.” dedi.



