Samanyolu Haber /Gündem / Ali Koç'tan meral Akşener'e ziyaret /24 Aralık 2020 21:00

Ali Koç'tan meral Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener'i ziyaret eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Akşener'e üzerinde adı yazan forma hediye etti.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Görüşmede, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.
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