Türkiye Futbol Federasyonu’na düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Kulüpler Birliği Vakfı, tüm kulüp başkanları ile TFF’nin tesislerine gitti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte toplantı yapan başkanlar, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tek tek söz alan tüm kulüp başkanları, hem TFF’ye hem de Galatasaray Adası’na düzenlenen saldırı ve Ankaragücü-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili olarak endişelerini dile getirdi.





Ardından söz alan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yaşanan olayları değerlendirdikten sonra Türk futbolunun gündemine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.





İllegal bahis siteleriyle bazı medya mensuplarının Türk futbolundaki ortamı germek için iş birliği yaptığını söyleyen Ali Koç, en üst kademedeki insanlara ulaşmalarına rağmen kulüplerin ekonomik sıkıntılarına çare bulunmadığına dikkat çekti.





“Bu ekonomik ortamla sezon sonunu göremeyiz” diyen Ali Koç, “Hepimizin nefesi bir yerde kesilecek” dedi.





Ali Koç’un ekonomiyi eleştirdiği açıklamaları şöyle:





“SEZON SONUNU GETİREMEYİZ”

“Yeri değil ama ifade etmek zorundayım; içinde bulunduğumuz ekonomik ortam, sadece ülke ekonomisi olarak bahsetmiyorum. Kulüplerin içindeki ortam, kulüpten kulübe değişir. Ama sezonun sonunu getirmemiz mümkün gözükmüyor. Bazı kulüplerin belki nefesi kasımda, aralıkta, bazılarının ocakta, şubatta. Büyük, küçük kulüp ayrımı yapmıyorum. Hepimizin nefesi bir yerde kesilecek. İlgili yerlere, en üst seviyelere derdimizi anlatmamıza rağmen fazla ilerleme sağlayamadık. Topyekün, devletimizle beraber bu sorunları giderecek yaklaşıma gitmemiz lazım.”







