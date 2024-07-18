Ali Koç'tan TFF seçimi açıklaması: Baskı, tehdit, rüşvet; bu seçimde her şey var!

İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da başladı.Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'ye yaptığı açıklama ile TFF seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Fenerbahçe için seçim yok hükmündedir" diyen Koç, "Biz kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız" ifadelerini kullandı.Koç, şöyle devam etti: "Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Bugün özelinde değil ama imza toplama sürecinde ne yazık ki siyasetçi olsun, devlet olsun kulüplere telkinlerde bulunmuştur. Dolayısıyla bu bir seçim değil, 'seçin'dir. Biz kimseyi desteklemiyoruz. Boş oy kullanacağız."Koç, "Baskı, tehdit, rüşvet... Bu seçimde her şey var!" diye konuştu.