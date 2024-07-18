Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan TFF seçimi açıklaması: Baskı, tehdit, rüşvet; bu seçimde her şey var! /18 Temmuz 2024 13:31

Ali Koç'tan TFF seçimi açıklaması: Baskı, tehdit, rüşvet; bu seçimde her şey var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF seçimine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe için seçim yok hükmündedir" diyen Koç, "Baskı, tehdit, rüşvet... Bu seçimde her şey var! Biz kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'ye yaptığı açıklama ile TFF seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fenerbahçe için seçim yok hükmündedir" diyen Koç, "Biz kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Koç, şöyle devam etti: "Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Bugün özelinde değil ama imza toplama sürecinde ne yazık ki siyasetçi olsun, devlet olsun kulüplere telkinlerde bulunmuştur. Dolayısıyla bu bir seçim değil, 'seçin'dir. Biz kimseyi desteklemiyoruz. Boş oy kullanacağız."

Koç, "Baskı, tehdit, rüşvet... Bu seçimde her şey var!" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'tan TFF seçimi açıklaması: Baskı, tehdit,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:08