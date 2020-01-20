Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan Türk futbolu ile ilgili çarpıcı açıklama /20 Ocak 2020 23:52

Ali Koç'tan Türk futbolu ile ilgili çarpıcı açıklama

TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolu finansal açıdan çöktüğünü iddia ederek, sistemin bu şekilde devam etmeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TFF Başkanı Özdemir'e de ilettiğini belirtti.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübünün transfer yapmasının istenmediğini iddia etti.

TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, UEFA'nın Finansal Fair Play uygulamasının Türkiye'de tedavi olmadığını belirterek, "Bazı ülkelerde de işe yaradı ama bizde ne yazık ki öyle değil. Kulüpleri sadece bankacı gözüyle de yönetemezsiniz. UEFA da sağolsun cezalandırmak istemedi kimseyi. 2016'da darbe girşimi oldu, 2018'de kur inanılmaz fırladı. Federasyon da UEFA'ya 'Ben kulüplerin borçlarını yapılandıracağım' dedi. UEFA da bunu kabul etti. Ancak kamuoyuna doğru da anlatılmadı. Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür." diye konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledim

Mali konuların sokaktaki vatandaşların anlayamayacağı konular olduğunu belirten Ali Koç şunları söyledi: "Bu sistem zaten böyle devam etmez. Bu sistem çökecek. Ben bunları Çalıştay'da sayın cumhurbaşkanımıza da sayın Nihat Özdemir'e de söyledim. Diyorlar ya 'Oyun oynanırken kural değişmez' ben de diyorum ki zaten değişecek. O zaman değiştiği zaman bunları söyleyenler ne diyecek?

Kulüpleri sadece bankacı gözüyle de yönetemezsiniz. UEFA da sağolsun cezalandırmak istemedi kimseyi. 2016'da darbe girişimi oldu, 2018'de kur inanılmaz fırladı. Federasyon da UEFA'ya 'Ben kulüplerin borçlarını yapılandıracağım' dedi. UEFA da bunu kabul etti. Ancak kamuoyuna doğru da anlatılmadı. Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür.

"Devletimizi yalnız bıraktık"

Biz de kulüpler olarak devletimizi yalnız bıraktık. Derdimizi anlatamadık. 'Futbolcu fabrikası olmamız, ihracatçı bir ülke olmamız ve Avrupa'da yarışmacı olmamız lazım' demeliydik. Tabii ki biz Fenerbahçe kulübü olarak sonuna kadar denetlenmeye de hazırız. Sadece yeniden yapılandırmayla da yürümeyecek bu iş.

4 büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konularda konuşalım, kamuoyunu içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır."

Futbolcu transferi yapmak istediklerini ancak engellendiklerini iddia eden Ali Koç, Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini belirterek, "Bu transfer döneminde 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Birkaç oyuncuyu da elden çıkartacağım. Buna da izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
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