Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük konusunda bir kişi üstünde odaklandıklarını ve sezon sonunda açıklayacaklarını söyledi.





Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz, Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Koç, yeni teknik direktör konusunda da sinyaller verdi. Koç, yeni hocanın sezon sonunda açıklanacağını ifade etti.





Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:





"Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık"





"Futbolda hiçbir şey tescil olana kadar olmuş değildir. Biz her şeyle tenkit ediliyoruz. Türk futbol tarihinde belki de hiçbir başkan bu kadar eleştirilmemiştir. Biz de arzu ederdik kalan 7 haftada hoca getirelim, Türkiye'yi biraz tanısın, ortama alışsın... İki tür hoca vardır; tecrübeli, olgun, marka olmuş ve sizin hikayenizi satın alacak. Ya da genç, başarıya aç, merdivenleri çıkmak isteyen... İki tip hocayla görüştük. Tabii bir de ülkenin gerçekleri var, finansal gerçekler var. Gittiği kulüpte istediği futbolcuları almış bir hoca ne kadar başarılı olursa olsun, burada sıkıntı yaşayabilir. Ancak doğrudur, bir kişiye odaklandık. Bunu da sezon sonunda açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Yabancı, yerli detayına girmeyelim.





"Emre Belözoğlu futbol aklının bir parçası olacak"





"Emre Belözoğlu benim için önemli bir kişilik. Yurt içi yurt dışı müthiş bir kariyeri var. Fenerbahçe'ye müthiş bir aidiyet duygusu var. Lider bir karakter, zeki, çok çalışkan. Artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Kısacası Fenerbahçe'de futbol aklının bir parçası olacaktır. Ne olacağını hocamızla beraber açıklayacağız. Birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan bir ekibe ihtiyacımız var. İçeride ne olursa olsun dışarıya yansıtmayacak... Hem yabancı hoca hem yabancı sportif direktör yanlıştı. Biri Türk olmalıydı. Hata yaptık. Samandıra'yı güçlendirmeliyiz. Hâlâ yapamadık, arzu ettiğimiz seviyede değiliz. İşler kötü giderken bunları gerçekleştirmek daha zor oluyor.





"Hakem atamalarından çok sıkıntı çektik"





"İlk sezon başımıza ne gelebilecekse geldi. Pek çok hatalarımız oldu, uzak kaldık hedeflerimizden. İkinci sezona iyi başladık, iyi de planlama yaptık. Başakşehir maçımızı geçtikten sonra bahis şirketlerinin favorisi bizdik. Sonra ne olduysa o 7 haftada yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler var, eskiden kaynaklı nedenler var. Bizden kaynaklı hatalarımız; işler kötü giderken iyi yönetemememiz. Bizim dışımızdaki nedenler; çok ciddi hakem hataları ve hakem atamalarından çok sıkıntı çektik. Harcama limitinden çok sıkıntı çektik, transfer yapmamız engellendi.





"Bir ıstakoz bile 5 yılda yetişiyor"





"Altyapı konusunda sportif sıkıntılar doğrultusunda arzuladığımız şeyleri yeterince iyi yapamadık. Ancak bugün altyapımızda meyve verecek şeyler olmaya başladı. Bugün bir ıstakoz bile 5 yılda yetişiyor. Bizim A Takım tesisleri ile altyapı tesisleri tamamen ayrı. Kopukluk var. Merih'ler nasıl kaçırıldı? Diyoruz ya. Belki de bu yüzden. Gerekli izinleri alabilirsek Fenerbahçe A Takımı ile altyapı tesislerinin aynı alanda olduğu bir yer. Futbol takımı hocasının A takım idmanı bittikten sonra izleyeceği bir yer. Önümüzdeki seçim döneminde hazır olmasa dahi dönüşü olmayacak bir yere girecek bir projemiz var. Bu projeye destek verecek iş adamları da var. Kaynak bulabileceğimizi de düşünüyorum.





"Hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmedim"





"Evet, hedefler tutmadı. Tekrar o güne dönersek aynı kriterlerde yine hoca arıyoruz. Belki şimdi baksak yine en uygunu Cocu. İleride belki de çok büyük bir hoca olacak Cocu ama tutmadı. Comolli'yi getirdik o da tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, büyük ses getirdi ama onlar da tutmadı. Başka ülkelere gidince çok iyi performans sergilediler. Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Her türlü dönüşümün sisli dönemleri vardır. Biz de o dönemlerden geçiyoruz.





"4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim"





"Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüzde kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler, bugün davrandıkları kadar rahat davranamazlardı. Neyi tekrar yapmazdım? Biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum. Neyi yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı."