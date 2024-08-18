Samanyolu Haber /Gündem / Ali Koç'u ittirerek yere düşüren kişi hakkında karar verildi /18 Ağustos 2024 16:10

Ali Koç'u ittirerek yere düşüren kişi hakkında karar verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan'ın gözaltına alındığı aktarılmış, şahsın geçmişte de benzeri şiddet olaylarına karıştığı ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgilere göre Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yağız Sabuncuoğlu, mahkemenin Fatih Özkan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktığını yazdı. Sabuncuoğlu'nun bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterdi.

İLK VUKAATI DEĞİL

İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saldırıda bulunan kişinin kimliği tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fatih Özkan olduğu açıklandı. Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Ayrıca Özkan'ın, daha önce Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar sonrasında "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan" yargılandığı ortaya çıktı.
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