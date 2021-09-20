Ali Koç'un 'Pusu' açıklaması gündeme bomba gibi düştü

Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Koç, “Onları da kutlarım, net bir galibiyet aldılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı, tebrik ediyorum. Bize gelince beklemediğimiz bir sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesine olumlu açıdan bakmak gerekirse bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum. Tabii perşembe akşamı Frankfurt’ta zor bir maç oynadık. İyi top oynadık o yüzden hem teknik kadroya hem de futbolcularımızı tebrik ediyoruz ama orada hem fiziken hem de duygusal açıdan bir yıpranma ve boşalma oldu.

Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe’de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var” dedi.Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 kaybetti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada bazı yazılanların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğuna ilişkin gelen bir soruyu sarı-lacivertlilerin başkanı, şöyle cevaplandırdı:“Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Şirketler var, ilk saniyesine kadar ilk kurşun atıldığı noktasına kadar takip etmek mümkün. Buraya girdiğiniz zaman burada çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe’nin 5-6 ay sonrasında kötü gidip, Fenerbahçe’de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip yalnız. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama Fenerbahçeliyim deyip de Fenerbahçe’nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını önceliklerini şekillendirenler gerçekten Fenerbahçeli olamazlar.”