Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için özel uçakla Trabzon'a gitti.







Ali Koç ve ekibi maç öncesi stadyuma girmek istediği esnada bazı taraftarlar Koç'un üzerine yürümek istedi. Protestocular güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile durdurulabildi.





Bazı Bordo-Mavili taraftarlar Koç'a ve yanındakilere ağır hakaretlerde bulundu.





FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERE KIZDILAR!





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde stadyumda Ali Koç'un yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere tribünlerde oturan diğer taraftarlardan bazılarının, "Ayıp ya! Niye o adamla fotoğraf çektiriyorsunuz." dediği duyuluyor.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un mali krizden kamu bankalarının verdiği kredilerle kurtarıldığına dikkati çekmişti. Koç bugün Trabzon'da hakaretlere maruz kaldı.





TRABZONSPOR'UN HÜKÜMET DESTEKLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI





Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'u mali krizden kurtardığını belirtmişti.





Koç, Ünal Karaman'ın görevden alınması esnasında dikkatlerin başka yöne çekilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin havuz medyası Sabah-ATV tarafından Fenerbahçe'nin hedef gösterilmesine "Susmamız yanlış anlaşılıyor. Artık sabrımız taşıyor." ifadelerini kullanmıştı.