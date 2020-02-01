Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'un üzerine yürüdüler /01 Şubat 2020 19:55

Ali Koç'un üzerine yürüdüler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stadyuma girmek istediği esnada bazı taraftarlar Koç'un üzerine yürümek istedi.

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için özel uçakla Trabzon'a gitti. 

Ali Koç ve ekibi maç öncesi stadyuma girmek istediği esnada bazı taraftarlar Koç'un üzerine yürümek istedi. Protestocular güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile durdurulabildi.

Bazı Bordo-Mavili taraftarlar Koç'a ve yanındakilere ağır hakaretlerde bulundu. 

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERE KIZDILAR!

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde stadyumda Ali Koç'un yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere tribünlerde oturan diğer taraftarlardan bazılarının, "Ayıp ya! Niye o adamla fotoğraf çektiriyorsunuz." dediği duyuluyor. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un mali krizden kamu bankalarının verdiği kredilerle kurtarıldığına dikkati çekmişti. Koç bugün Trabzon'da hakaretlere maruz kaldı.

TRABZONSPOR'UN HÜKÜMET DESTEKLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'u mali krizden kurtardığını belirtmişti. 

Koç, Ünal Karaman'ın görevden alınması esnasında dikkatlerin başka yöne çekilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin havuz medyası Sabah-ATV tarafından Fenerbahçe'nin hedef gösterilmesine "Susmamız yanlış anlaşılıyor. Artık sabrımız taşıyor." ifadelerini kullanmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'un üzerine yürüdüler Sonraki Haber >>

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:13