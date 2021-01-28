FİKRET KAPLAN





Ali Rıza Balaban, Hesna Şener Hanım ve Hizmetlerin İlk Halkası…





Kıymetli dostlar, Ali Rıza Balaban ve Hesna Şener Hanım hakkında çok fazla mail ve twit aldım. Çünkü alıntılarda isimler ve mevzular biraz farklı anlatılmış diye beyan ettiler… Bu meseleyi aslında daha önce birkaç yerde ifade etmiştim. Ayrıca Üç Said adlı eserde de bu mevzu daha geniş işlenmiş. Fakat haber sitemizin de isteği üzerine bir kere daha yazma gereği duydum. Hürmetle…





Bugün olduğu gibi…

O gün de insanlığın huzur ve bekası için gayret eden masum gönüller yalnızdı…





O devrin ilim ehli dahil kimsenin sahip çıkmadığı en zor dönemde Denizli’de Bediüzzaman’ı ve dava arkadaşlarını Denizli Ağırr Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Rıza Balaban ve Hesna Şener büyük bir kahramanlık göstererek savunmuşlardı.

Ve tarihe geçen çok önemli bir karar almışlardı.





Hakim Ali Rıza Balaban, Bediüzzaman Hazretleri’ni talebelik yıllarından beri tanımaktaydı. 1907 yıllarında İstanbul’da Hukuk Fakültesi’nde okurken, Şekerci Han’da Bediüzzaman Hazretleri ile görüşmüş ve Üstadın ilmine, vatan sevgisine vakıf olmuştu.





Kader onları tam 36 yıl sonra Denizli Mahkemesi'nde karşı karşıya getirmişti. Ve Mahkeme Reisi Ali Rıza Bey, Denizli Mahkemesi’nde sunulan iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu iyi bilmekteydi.









Adil Hakim Ali Rıza Bey ve Cesur Yürek Hesna Hanım





Dava dosyalarında suç teşkil edecek bir şey olmayınca, Ali Rıza Bey beraat verip bu masum insanları salıvermek istiyordu; fakat yukarılardan mahkemeye tayin edilen iki hakim de mutlaka ağır cezalar verilmesini istiyorlardı. Çünkü bunlar talimatla oraya gönderilmişti. Ali Rıza Efendi, bu art niyetlere fırsat vermemek için mahkemeyi dokuz ay uzattı.





Çünkü karar almaya gitse oy çokluğuyla yani 2’ye karşı 1 oyla Üstad ve talebeleri ağır cezalar alacaklardı. Bu yüzden, bu masum insanları kurtaracak bir çözüm bulmak için sürekli mahkemeyi uzatıyordu. Aksi halde çok ağır cezalar ve çok daha uzun yıllar hücre hapsi demekti.





Fakat, Üstad Hazretleri mahkemenin uzamasından dolayı çok sıkılıyordu. İşinden gücünden edilmiş¸ bu güzel insanlar boş yere hapiste tutuluyordu.





Bu sırada o iki hakimden birisi hastalandığı için rapor alıp ayrıldı. Nasıl olsa Ali Rıza Bey mahkemeyi yine erteler, diye düşünüyordu.





Hesna Şener Hanım da o sırada Denizli Mahkemesi’nde hakimdi. Ali Rıza Efendi, Hesna Hanım’a giderek:





“Aslında bu davada hiçbir suç¸ unsuru yok. Bu insanlar masum. Gel kızım bizim heyete dahil ol. Adilane bir karar verelim. Beraat kararına imza atar mısın? Eğer tamam dersen seni ağır ceza hakimliğine namzettir, diye hükümete bildireceğim.” dedi.





Hesna Hanım da hiç beklemeden “Atarım!” deyince Ali Rıza Bey onu mahkeme azalığına namzet gösterdi.





Ali Rıza Efendi çok akıllı, insaflı ve gerçekten adaleti savunan bir hakimdi. Bu yüzden o art niyetli ikinci hakimi de beraat yönünde ikna etti.





Böylece, Bediüzzaman Hazretlerinin “Adil Hakim” olarak vasıflandırdığı Ali Rıza Bey’le diğer mahkeme üyeleri bütün Nur Risaleleri, Bediüzzaman ve talebeleri için 15 Haziran 1944’te oy birliğiyle beraat kararı verdiler.













Bediüzzaman, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Rıza Balaban Efendi’ye, daha sonra bir takım Risale-i Nur gönderdi. Kaderin sevkine bakın ki bu adil hakim aynı zamanda başka hizmetlere de vesile olacaktı.





Ali Rıza Efendi’nin İzmir’de bir dostu vardı. Bu dostu, hep kız olan çocuklarını İzmir’in İslamiyet’e uymayan menfiliklerinden koruyabilmek için o zaman İzmir dışında sayılan, Reşat Nuri’nin meşhur Çalıkuş'u romanını yazdığı şimdiki Bozyaka'daki Çalıkuşu Mahallesi’nde bir ev yaptırmış, etrafını duvarla çevirmişti.





Fakat, çocuklar öyle yüksek duvarlar arkasına saklanmakla korunamazdı. Bu yüzden, Ali Rıza Efendi, Bediüzzaman’ın kendisine verdiği Risale-i Nurları okuduktan sonra bu çok sevdiği İzmir’li zengin dostuna verdi. Ve ona bu eserleri iyi okumasını, eğer bir gün önüne bu yola hizmet etmek gibi bir fırsat çıkarsa mutlaka sahip çıkmasını öğütler. Hediyeyi alan bu zat, Hacı Nefi Akyazılı’nın kayınpederiydi.





Yıllar sonra Ali Rıza Efendi’nin o dostunun damatlarından, Zehra Akyazılı’nın kocası, Nefi Akyazılı, Akyazılı Vakfı’nı kurarak birçok evi, dükkanı ve Bozyaka’daki arsayı da vakfa bağışladı . Ve Ali Rıza Balaban’ın ısrarla öğütlediği o fırsat bir gün bu arsa vasıtasıyla önüne geldi…





O tarihlerde hizmet hareketi bir yurt yeri aramaktaydı ve Bozyaka’daki o arsa talep edilmekteydi. I·lk defa oraya yurt yapımına uygun olur mu diye bakmaya giden heyet ic¸inde Fethullah Gu¨len Hocaefendi, Yusuf Pekmezci, digˆer Agˆabeyler ve tevafuken tamir ic¸in I·zmir’e getirilen Bediu¨zzaman’ın s¸imdi Isparta’da mu¨zede duran arabası da vardı.

Yusuf Pekmezci, orasının arazi durumunu ve yu¨z o¨lc¸u¨mu¨nu¨ nazara alarak yurt yapımına uygun olmadıgˆını so¨yler... Çünkü henüz o günlerde öğrenci yurtları ve okullar kimsenin alışık olmadığı ve tasvip etmediği hizmet yöntemleriydi.

Yurt yapmaktan vazgec¸ilmek üzeredir... Fakat o sırada orada bulunan U¨stad Hazretleri’nin arabası da bir tu¨rlu¨ o topraklardan c¸ıkmak istememekteymis¸ gibi direnmekte ve yerinden ayrılmamak ic¸in adeta inat etmekteydi. Bunun u¨zerine Hocaefendi, tevil-i ehadis (olayların dilini okuma ve yorumlama) ac¸ısından, U¨stad’ın ruhaniyetinin buranın ilim yuvası olmasını istedigˆi is¸aretini c¸ıkarıp:





“U¨stad’ın arabası buradan ayrılmak istemiyor gibi... Her halde yurt yapmamız uygun olacak” diye bir yorumda bulununca, ins¸aata karar verirler. Çünki enteresandır, gerc¸ekten bu karardan sonra hic¸ itekleme destegˆi verilmeden araba, o battıgˆı yerden kolaylıkla c¸ıkmıs¸ ve yoluna devam etmis¸tir. Bu yurt daha sonra Yamanlar Kolejine c¸evrildi ve egˆitim hizmetlerinde kullanıldı.





Hakim Ali Rıza Balaban, aza Hakkı Tu¨zu¨ner ve Salahiyetli hakim Hesna S¸ener’den olus¸an mahkeme heyetinin kararı s¸uydu:

“Said Nursi bu¨tu¨n o¨mru¨nu¨ dini ilimlerin tahsiline hasredip, bu meseleler ve derinlemesine incelemelerin neticesi olarak kaleme aldıgˆı Risale-i Nur namındaki eserleri talebeleri tarafından teksir okunarak bazı meraklı kimselere verildigˆi ve bu suretle Said Nursi’nin eserlerine ragˆbet go¨sterilerek kendisine kars¸ı dini bir bagˆlılık beslendigˆi, Kanun-u Cezanın 163’u¨ncu¨ maddesi hu¨kmu¨nu¨ ihlal etmemis¸ olduklarından so¨z birligˆi ile beraatlerine karar verildi.”





Aynı zamanda alınan bu¨tu¨n kitapların geri verilmesine karar verilmis¸ti. Denizli Mahkemesi beraat kararının, temyiz mahkemesi tarafından verilen tasdik kararı 30 Aralık 1944 tarihlidir ve bu kararla 2019 sayılı kanunca Risale-i Nur artık degˆis¸mez hale gelmis¸ mahkeme kararı ha^lini almıs¸tır.





Haksız yere mahku^m edilen bu talebeler beraat kararıyla birlikte memleketlerine gittiler. U¨stad Bediu¨zzaman ise, beraat edilmesine ragˆmen bırakılmayarak Ankara’dan gelecek emir beklendi. Bu karar emri gelinceye kadar Denizli’de S¸ehir Oteli’nde kaldı.





“Denizli hapsinden tahliyemizden sonra mes¸hur S¸ehir Oteli’nin yu¨ksek katında oturmus¸tum. Kars¸ımda gu¨zel bahc¸elerde kesretli kavak agˆac¸ları birer zikir halkası tarzında gayet lati^f, tatlı bir su^rette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbeda^ra^ne ve cazibeka^ra^ne hareketle raksları, kardes¸lerimin ayrılmalarından ve yalnız kaldıgˆımdan hu¨zu¨nlu¨ ve gamlı kalbime ilis¸ti. Birden gu¨z ve kıs¸ mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben, o kema^l-i nes¸’e ile cilvelenen o na^zenin kavaklara ve zi^hayatlara o kadar acıdım ki go¨zlerim yas¸ ile doldu. Ka^inatın su¨slu¨ perdesi altındaki yoklukları, ayrılıkları ihtar ve hissettirmesiyle ka^inat dolusu ayrılıkların, zevallerin hu¨zu¨nleri bas¸ıma toplandı.





Birden hakikat-i Muhammediye’nin (aleyhissala^tu¨ vesselam) getirdigˆi nur, imdada yetis¸ti. O hadsiz hu¨zu¨nleri ve gamları, sevinc¸lere c¸evirdi. Hatta o nurun, herkes ve her iman ehli gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte, o vaziyete temas eden yardım ve tesellisi ic¸in Za^t-ı Muhammediye’ye (aleyhissala^tu¨ vesselam) kars¸ı ebediyen minnettar oldum.’ (S¸ua^lar, On Birinci S¸ua^, 10. Mesele, Hatimeden ikinci has¸iye)





Bediu¨zzaman’ın Gavslarla, Kutuplarla Birlikte Dua Ettigˆi Kadın Hakim





Denizli Mahkemesi’nin 15 Haziran 1944 tarihinde Risale-i Nurlar hakkında oy birligˆi ile aldıgˆı beraat kararı Kur’a^n ve iman hizmeti ac¸ısından c¸ok o¨nemliydi. Bediu¨zzaman Hazretleri’nin “Adil Hakim” olarak vasıflandırdıgˆı Mahkeme Başkanı Ali Rıza Balaban, bu kararın almasında etkili olan Salahiyetli Hakim Hesna S¸ener ve Aza Hakkı To¨zu¨ner ve Ka^tip M. Akman bu tarihi kararın altına imzasını atan talihli insanlardı.





Denizli Agˆır Ceza Mahkemesi’nin bu beraat kararı Risa^le-i Nur’un inkis¸afında o¨nemli bir do¨nu¨m noktasıdır.





Bediu¨zzaman Hazretleri Emirdagˆ Lahikası’nda yer alan bir mektubunda Hesna Hanımı ismen zikrederek tes¸ekku¨r eder:





“Mahkemede zabıt katibi ve azadan Hesna Hanım ve sorgu hakimi gibi vicdanlı zatlara tes¸ekku¨r ederiz. Ve onları unutmayacagˆım…” (Emirdagˆ La^hikası-1, s .42)





“Gavsların, Kutupların Yanında Ona Dua^ Ediyorum!”





Risalelerin inkis¸afında o¨nemli rol oynayan beraat kararını imzalayan Hakim Hesna S¸ener Hanım, Isparta Senirkentli idi ve Bediu¨zzaman Hazretleri’nin talebelerinden Ali I·hsan Tola’nın akrabasıydı. Devrin baskıcı zihniyetine aldırmayarak tarih kars¸ısında dik bir durus¸ sergileyen bu kadın hakimi U¨stad, cesaretinden dolayı tebrik eder. Zira, erkeklerin beraat etmekten korktugˆu bu Kur’a^n davasını Hesna S¸ener Hanım kendisini ortaya koyarak sahip c¸ıkmıs¸tı. Mahkemenin beraat kararı vermesinden kısa bir su¨re sonra Bediu¨zzaman, talebesi Ali I·hsan Tola’ya bir vefa vazifesi verir.





Ali I·hsan Tola bundan sonrasını s¸o¨yle anlatır:

“Beraat kararından bir mu¨ddet gec¸tikten sonra bir gu¨n U¨stad Bediu¨zzaman Hazretleri:





‘Ali I·hsan, Hesna^ kızıma sela^m so¨yle, ben onu manevi evlatlıgˆıma kabul ettim!’ dedi. U¨stad bunu bana so¨yledi ama o zamanlar biz ac¸ık sac¸ık kadınların yanlarından gec¸mezdik . Onun ic¸in gitmedim! I·kinci sefer U¨stad’ın yanına vardıgˆımda yine: ‘Manevi^ evladım Hesna’ya selam so¨yle!’ dedi. Yine gitmedim. U¨c¸u¨ncu¨de:





‘Sen hala gitmedin mi?’ deyince artık gitmek bana farz oldu diyerek gittim. Denizli sıcaktı. Vardım odasına girdim, selam verdim. Kısa kollu giymis¸, etekler dizinde... S¸o¨yle kapıya yakın bir yere durdum.

Bana:

‘Gel bakalım koca Nurcu!’ dedi.

Hems¸ehrilik de var, Isparta Senirkentliyiz... Akrabalık da var. Beni tanıyor. Ben de:

‘Sen de Nurcusun!’ dedim.

Bo¨yle deyince orada bulunan bir go¨revliye:

‘Sen kapıyı kapat ve bize de iki c¸ay so¨yle!’ dedi. Bunun u¨zerine:

‘U¨stad’dan size sela^m getirdim. ‘Manevi evladım Hesna’ya selam so¨yle’ dedi’ deyince Hesna Hanım bas¸ladı agˆlamaya!

‘Ali I·hsan! Ne du¨nyaya yaradık, ne a^hirete... Babama kızıyorum... Beni okutacagˆına, ko¨yu¨mu¨zu¨n c¸obanı su¨mu¨klu¨ Hasan’a verseydi... Dinimi, Mu¨slu¨manlıgˆımı yas¸ar, c¸oluk c¸ocuk sahibi olurdum. Enaniyetten, evlenmedim bile!’ dedi.

Dedim ki:

‘Hesna Hanım! Ona manevi evlat olmak, o kadar basit bir s¸ey mi? Bu sana yeter!’

‘Acaba ona layık olabildik mi ki?’ dedi.

“U¨stad’ın huzuruna vardıgˆımda, durumu arz ettim. U¨stad:

‘Ali I·hsan, ben onun ismini gavsların, kutupların yanına yazdım, ona ben onlarla beraber dua ediyorum. Erkekler korktu ama o kendisini ortaya koyarak Kur’a^n davasına taraftar c¸ıktı . Yarın mahs¸erde Kur’a^n ona s¸efaatc¸i olacak!’ dedi. Bana da:





‘Ne o, Hesna tesettu¨rsu¨z diye darılıyor muydun? I·s¸te tesettu¨re ria^yet etmiyor dedigˆin Hesna, Tesettu¨r Risalesi’ni de beraat ettirdi. Essebebu¨ ke’l-fa^il (Sebep olan yapan gibidir.) sırrınca, bu¨tu¨n sizin kazandıgˆınız haseneler, sevaplar tamamen ona da yazılıyor . I·s¸te bu¨tu¨n hasene, o begˆenmedigˆiniz Hesna’nın s¸ecaat ve cesaretiyle oldu!’ dedi.”





Hesna S¸ener’in babası Nuri Bey Alay Mu¨ftu¨su¨ydu¨. C¸ocuklarının hepsini tahsilli olarak yetis¸tirmeye o¨nem vermis¸ti. Kızı Hesna Hanım, Senirkent’in ilk kadın u¨niversite mezunuydu.





Bediu¨zzaman’dan ne kadar harika bir ders: Kimseyi o¨teleme, dıs¸lama. Hic¸ ummadıgˆın bir zamanda dıs¸ladıgˆın o kimse o¨yle bir hizmete vesile olur ki yedi su¨lalesine yeter.





Bediu¨zzaman, Denizli’de iki ay kaldıktan sonra, 1944 yılının Agˆustos ayında Afyon’un Emirdagˆ ilc¸esine su¨rgu¨n edilir. O¨nce on bes¸ gu¨n kadar bir otelde kalır, sonra kiralık bir eve tas¸ınır . Ev kirasını da kendisi o¨der.



