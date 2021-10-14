Samanyolu Haber /Gündem / Ali Topuz, Gazete Duvar’dan ayrılma nedenini açıkladı /14 Ekim 2021 16:20

Ali Topuz, Gazete Duvar’dan ayrılma nedenini açıkladı

Gazete Duvar'ın genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Ali Topuz, istifa gerekçesine ilişkin açıklamada bulundu. Topuz, “Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım” dedi.

Ali Topuz, Gazete Duvar’dan ayrılma nedenini açıkladı

Dün yaptığı bir açıklama ile Türkiye’nin önemli dijital gazetelerinden Gazete Duvar’ın yayın yönetmenliğini bıraktığını belirten Ali Topuz, nedenine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Topuz, Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir’le aralarında yaşanan “editoryal bağımsızlık” konusundaki görüş ayrılıkları nedneiyle bu kararı verdiğini söyledi.

“Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır. Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti” diyen Topuz, “Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi. Hasılı kelam işin özü editoryal bağımsızlık anlayışıdır. Olgusal ayrıntılara girmeyi gerekli bulmuyorum. Duvar’ın yoluna başarıyla devam etmesi beni ancak sevindirir. Herkese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Topuz’un istifa ettiğini açıklamasının ardından birçok muhabir, yazar ve editör de Gazete Duvar’dan ayrıldığını açıklamıştı.
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