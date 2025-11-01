Ali Yerlikaya'nın 2 haftalık nefret operasyonu raporu: 56 kişi gözaltına alındı, 50’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde Gülen cemaatine yönelik son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda 56 kişinin yakalandığını, bunlardan 50’sinin tutuklandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova’da gerçekleştirildi.



Yakalanan kişilerin ankesörlü telefonla birbirleriyle iletişim bağlantı kurdukları,sosyal medyadan propaganda yaptıkları iddia edildi.