Samanyolu Haber /Gündem / Aliağa'da asbestli gemiye karşı miting /05 Ağustos 2022 02:37

Aliağa'da asbestli gemiye karşı miting

İzmir'de meslek örgütleri, oda ve sendika temsilcileri, Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Sao Paulo'ya karşı miting düzenledi.

Aliağa'da asbestli gemiye karşı miting

İzmir'de meslek örgütleri, oda ve sendika temsilcileri, Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Sao Paulo'ya karşı miting düzenledi. 

Mitingde "Direne direne kazanacağız", "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir" sloganları atılırken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bir avuç sermayedarın değil halkın bakanlığı olmaya davet ediyor ve verdiği izinlerin bir an evvel iptal edilmesini istiyoruz" açıklaması yapıldı.
   
TMMOB, KESK, DİSK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin destek verdiği miting, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

"Ölüm gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyıp, "Ölüm gemisini durduralım" yazılı pankart açan yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen izinlerin iptal edilmesi için çağrı yaptı.
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