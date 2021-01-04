Samanyolu Haber /Dünya / Alibaba'nın Çinli kurucusu kayıp /04 Ocak 2021 12:24

Alibaba'nın Çinli kurucusu kayıp

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın yaklaşık 2 aydır medyada görülmemesi “kayıp” şüphelerine neden oldu.

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NTV’nin İngiliz The Guardian gazetesine dayandırığı haberine göre, Ma Kasım ayından bu yana medyada görülmedi. Aynı habere göre, halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusu tartışmalara neden oldu.

Ma’nın kişisel Twitter hesabından en son 10 Ekim’de bir tweet paylaştı. Ma, kendi programı olan “Afrika İş Kahramanları” programının finalinde de yer almamıştı. Şirketten yapılan resmi açıklamada Ma’nın programa “takvim çatışması” nedeniyle katılmadığı bilgisine yer verilmişti.

ÇİN’DEKİ SİSTEMİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ma’nın şirketi Ant Group, Pekin yönetimi tarafından bir süredir inceleme altındaydı. Ma, 24 Ekim’de Shangai’de yaptığı bir konuşmada Çin’deki sistemi eleştirmişti ve küresel bankacılık kuralları için “yaşlılar kulübü” ifadesini kullanmıştı.

ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORDU

1964 doğumlu Jack Ma, 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang’a devretmişti. Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan Jack Ma, eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı.

1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı.

Alibaba, 2000’lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı. Şirket, daha sonra internet üzerinden ödeme hizmeti veren Alipay ile ülke genelindeki satış işlemlerini kolaylaştırdı.

Jack Ma’nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Alibaba’nın Türk e-ticaret sitesi Trendyol’un çoğunluk hisselerini 728 milyon dolar ödeyerek satın aldığı açıklanmıştı.
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