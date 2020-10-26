Samanyolu Haber /Dünya / Alibaba'nın yeni halka arzı tarihin en büyüğü olabilir /26 Ekim 2020 14:30

Alibaba'nın yeni halka arzı tarihin en büyüğü olabilir

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, grubun bünyesinde bulunan fintek şirketi Ant Group'un halka arz fiyatının rekor kıracağını iddia etti.

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Çin merkezli çevrim içi B2B ticaret platformu Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, grubun fintek şirketi Ant Group'un halka arz fiyatının “yeni bir rekora” imza atabileceğini öne sürdü.

NTV’nin CNBC’den aktardığı habere göre, 27 Ekim'de gerçekleşecek halka arzda şirketin Hong Kong ve Şanhay’da listelenmesiyle yaklaşık 35 milyar dolara yakın kaynak toplanabileceği belirtiliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan aynı haberde bu miktarın ek satış hakkı seçenekleriyle de 40 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. 

Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda şirketin piyasa değeri 270 milyar doları aşabilir.

Şu anda bu rekorun sahibi, 2019’da başlattığı ve toplamda 29.6 milyar dolar kaynak elde ettiği halka arzla Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco.
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