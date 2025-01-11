Alice Weidel AfD’nin başbakan adaylığına seçildi

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla amaçlarının parlamento seçimlerinden sonra hükümet sorumluluğunu üstlenmek olduğunu söyledi. Chrupalla Weidel için "O, geleceğin başbakanı" ifadelerini kullandı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre erken seçimlere geri sayan Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı resmen Alice Weidel oldu. Partinin Saksonya'nın Riesa kentinde düzenlediği ve yaklaşık 600 delegenin katıldığı kongresinde Weidel oybirliğiyle başbakan adaylığına seçildi.Weidel da başbakan adaylığına seçilmesinin ardında yaptığı konuşmada kendi liderliğinde kurulacak bir hükümetin tüm rüzgar türbinlerini yıkacağını söyledi. "Kahrolsun bu utanç yel değirmenleri" diyen Weidel iktidara gelmeleri halinde nükleer enerji santrallerini yeniden devreye sokacağını duyurdu. Kömürle çalışan enerji santrallerinin ömrünü uzatma sözü verdi. Weidel ayrıca Ukrayna savaşıyla birlikte rafa kaldırılan, Almanya'ya Baltık Denizi üzerinden Rus gazını taşımak için inşa edilen Kuzey Akım boru hattını devreye sokma vaadinde bulundu.Weidel hafta içinde kendisiyle X üzerinden canlı yayında sohbet eden Elon Musk'a da konuşmasında teşekkür etti.45 yaşındaki Weidel, partisinin hem eş genel başkanı hem de federal meclis grup başkanı görevinde bulunuyor. Doktora derecesine sahip bir ekonomist olan Weidel, Federal Meclis'te yaptığı sivri konuşmalarlasık sık Alman kamuoyunda adından söz ettiriyor. Weidel konuşmalarında genellikle Almanya'nın iç güvenliğinin göç nedeniyle çöktüğü ana fikrini öne çıkartıyor. Eşcinsel kimliğini saklamayan siyasetçinin Sri Lanka kökenli film yapımcısı hayat arkadaşı ile beraber büyüttüğü iki oğlu var.Almanya'da erken genel seçimler 23 Şubat tarihinde yapılacak. Federal Meclis'te temsiliyeti bulunan ve AfD dışında kalan tüm siyasi partiler AfD ile bir koalisyon hükümetinde yer almayı prensip olarak reddediyor. Anketlere göre oy oranı yüzde 20 civarında olan partinin tek başına iktidar olma ihtimali bulunmuyor.