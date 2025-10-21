Alım fırsatı mı? Altın fiyatları kar satışlarıyla geriledi

Dün gece geç saatlerde 4.381,38 dolara kadar yükselen ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,16 düşüşle 4.348,65 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 5.862,56 TL seviyesinden alıcı buldu.





Hafta başında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, kar satışlarının etkisiyle bu sabah hafif gerileme yaşadı. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarında kar realizasyonuna gitti.KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirerek, “Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.21 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:* Gram altın fiyatı: 5.859,67 TL* Çeyrek altın fiyatı: 10.204,00 TL* Yarım altın fiyatı: 20.411,00 TL* Tam altın fiyatı: 40.218,65 TL* Cumhuriyet altını fiyatı: 40.631,00 TL* Ata altın fiyatı: 41.699,09 TL* Gremse altın fiyatı: 100.855,04 TL* Ons altın fiyatı: 4.344,73 dolar