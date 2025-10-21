Samanyolu Haber /Ekonomi / Alım fırsatı mı? Altın fiyatları kar satışlarıyla geriledi /21 Ekim 2025 17:56

Alım fırsatı mı? Altın fiyatları kar satışlarıyla geriledi

Ons altın, dün gece kırdığı rekorun ardından bu sabah hafif geriledi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?

Hafta başında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, kar satışlarının etkisiyle bu sabah hafif gerileme yaşadı. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarında kar realizasyonuna gitti.

Dün gece geç saatlerde 4.381,38 dolara kadar yükselen ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,16 düşüşle 4.348,65 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 5.862,56 TL seviyesinden alıcı buldu.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLABİLİR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirerek, “Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.

21 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın fiyatı: 5.859,67 TL

* Çeyrek altın fiyatı: 10.204,00 TL

* Yarım altın fiyatı: 20.411,00 TL

* Tam altın fiyatı: 40.218,65 TL

* Cumhuriyet altını fiyatı: 40.631,00 TL

* Ata altın fiyatı: 41.699,09 TL

* Gremse altın fiyatı: 100.855,04 TL

* Ons altın fiyatı: 4.344,73 dolar
