Samanyolu Haber /Gündem / Alın size çıplak aramanın belgesi! /07 Ocak 2021 16:39

Alın size çıplak aramanın belgesi!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanan çıplak aramanın belgesini yayınladı ve çıplak aramanın olmadığını savunan Özlem Zengin’e bir kez daha cevap verdi.

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Çıplak aramayla ilgili tartışmalar devam ediyor. Cezaevi girişlerinde ve gözaltı merkezlerinde uygulanan çıplak arama dayatması Boğaziçi Üniversitesi protestolarında önceki gün gözaltına alınan öğrencilere de uygulandı. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye’de çıplak arama yok, inanmıyorum.” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e Boğaziçi öğrencileri için düzenlenen tutanağı gösterdi ve “Yok mu demiştiniz?” diye sordu.


 
AKP’li Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından protesto eylemlerine katılan öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra çıplak aramaya maruz kaldığı tutanaklara da geçti. İfadesi alınan bir öğrenci “Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Ancak eklemek istediğim birkaç husus vardır. Nezarethanede zorla çıplak arma yaptılar, plastik kelepçeyi ise kasıtlı olarak fazla sıktılar.” dedi.

Tutanağı sosyal medya hesabından paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “çıplak arama yoktur” diyen AKP Grup Başkanvekili Özelm Zengin’e seslenerek, “Çıplak arama yok mu demiştiniz?” ifadesini kullandı.


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