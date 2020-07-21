Samanyolu Haber /Sağlık / Alınan test kitleri yanlış çıktı /21 Temmuz 2020 19:36

Alınan test kitleri yanlış çıktı

Türkiye'de tüm hastanelerde kullanılan yerli koronavirüs tanı kitinin Avrupa'da yapılan araştırmasında doğruluk oranı yüzde 40 çıktı.

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Gelişmenin ardından testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden alındı.

Bioeksen tarafından üretilen, devlet hastanelerinde, havaalanlarında ve gümrük kapılarında koronavirüs teşhisi için kullanılan test, iddiaya göre Avrupa’ya gönderilerek uluslararası teste tabi tutuldu. Yapılan testle birlikte Türkiye’de her yerde kullanılan testin doğruluğunun yüzde 40 olduğu tespit edildi.

Uluslararası teste tabi tutulan testin doğruluğunun yüzde 40 çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaya göre duruma tepki gösterdi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde koronavirüs çalışmalarıyla ilgilenen, kite onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden alındı.
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