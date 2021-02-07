Alışverişe paranız mı yok? Çözüm de havuz medyasında!

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken havuzcular "çıkarken üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını verdi.
"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde, markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu:
"- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın
- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.
- Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.
- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar"