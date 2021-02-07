Samanyolu Haber /Medya / Alışverişe paranız mı yok? Çözüm de havuz medyasında! /07 Şubat 2021 14:22

Alışverişe paranız mı yok? Çözüm de havuz medyasında!

Havuz medyası tabir edilen yayın organlarından Takvim gazetesi, manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberde, okurlarına market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler yer aldı.

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Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken havuzcular "çıkarken üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını verdi.

"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde, markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu:

"- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın

- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.

-  Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.

- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar" 

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