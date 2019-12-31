Samanyolu Haber /Gündem / Alışverişi Milano'dan yaparım, yerli araba hayırlı olsun /31 Aralık 2019 11:02

Alışverişi Milano'dan yaparım, yerli araba hayırlı olsun

Tayyip Erdoğan'la görüşmesini anlatan şarkıcı Demet Akalın, 'yerli araba siparişi vereceklerini' söyledi ve "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano’dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Hande Yener ile iki gün önce Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda şarkıcılar Erdoğan'dan destek istedi.

Yener ve Akalın’ın bu ziyareti sosyal medyaya da damgasını vurdu. Hatta Okan Kurt’un toplantıda ne işi olduğu tartışmaları da yapıldı. Akalın, konu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Okan Kurt’un yanlarında ne için bulunduğunu belirten popçu, "Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor" dedi.

Yerli otomobil hakkında konuştuğunu belirten Akalın, "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano’dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" dedi.
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