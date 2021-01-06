Samanyolu Haber /Gündem / Alışverişin ZAM-anı geldi! Yumurta mı tavuktan pahalı tavuk mu yumurtadan? /06 Ocak 2021 14:10

Alışverişin ZAM-anı geldi! Yumurta mı tavuktan pahalı tavuk mu yumurtadan?

Saadet Partisi’nin paylaştığı yeni zam videosunda, yeni yılda yapılan bindirmelerle 2020’de doldurulan market sepetinin yeni yılda sadece yarısının doldurulabileceği hatırlatıldı.

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Saadet Partisi (SP), son günlerde marketlerdeki temel gıda maddelerine gelen zamlara ilişkin dikkat çeken bir video yayımladı.

Videoda, enflasyonun yüzde 14,6 olarak açıklandığı fakat marketlerdeki ürünlere yüzde 80’e varan oranlarda zam yapıldığı belirtildi.

Peynir, zeytin ve sıvı yağlardaki zamlara atıfta bulunulan videoda özellikle fiyatı yüzde 130 oranında artan yumurtaya dikkat çekildi.

Hazırlanan videoda enflasyon oranı ne açıklanırsa açıklansın, “Gerçek enflasyon marketlerde” denildi.

Kısa sürede 200 binin üzerinde izlenen videodaki hesaplamalara göre, 2020’de doldurulan market sepeti, yeni yılda sadece yarısına kadar doldurulabilecek.

Saadet Partisi (SP), son günlerde marketlerdeki temel gıda maddelerine gelen zamlara ilişkin dikkat çeken bir video yayımladı. Videoda, enflasyonun yüzde 14,6 olarak açıklandığı fakat marketlerdeki ürünlere yüzde 80’e varan oranlarda zam yapıldığı belirtildi. Peynir, zeytin ve sıvı yağlardaki zamlara atıfta bulunulan videoda özellikle fiyatı yüzde 130 oranında artan yumurtaya dikkat çekildi. Hazırlanan videoda enflasyon oranı ne açıklanırsa açıklansın, “Gerçek enflasyon marketlerde” denildi. Kısa sürede 200 binin üzerinde izlenen videodaki hesaplamalara göre, 2020’de doldurulan market sepeti, yeni yılda sadece yarısına kadar doldurulabilecek.
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