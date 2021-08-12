Samanyolu Haber /Gündem / Aliye Uzun, Twitter hesabını kapattı /12 Ağustos 2021 12:06

Aliye Uzun, Twitter hesabını kapattı

Son günlerde adı Burhan Kuzu ve uyuşturucu baronu Zindaşti ile yeniden gündeme gelen, özellikle AKP'lilere ve devlet bürokrasisine küçük yaştaki kızları pazarladığı ortaya çıkan Aliye Uzun, Twitter hesabını kapattı.

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Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve 1 Kasım 2020’de hayatını kaybeden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun, Twitter hesabını kapattı.

Dün Peker’le ilgili bazı paylaşımlarda bulunan Uzun’un, Google üzerinden ‘AliyeUzun145313’ kullanıcı isimli hesabına girmek isteyenler, “Böyle bir hesap yok” uyarısıyla karşılaşıyor.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker’in uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun’un AKP teşkilatında görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Peker, Uzun’la ilgili, “Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz, dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti’yle Burhan Kuzu’yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu” demişti.

Açıklamalar sonrası gündem olan Uzun ise, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını fakat o dönemde Zindaşti’nin yaşa dışı işlerini bilmediğini öne sürmüştü.
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