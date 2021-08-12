NE OLMUŞTU?





Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve 1 Kasım 2020’de hayatını kaybeden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun, Twitter hesabını kapattı.Dün Peker’le ilgili bazı paylaşımlarda bulunan Uzun’un, Google üzerinden ‘AliyeUzun145313’ kullanıcı isimli hesabına girmek isteyenler, “Böyle bir hesap yok” uyarısıyla karşılaşıyor.Sedat Peker’in uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun’un AKP teşkilatında görev yaptığı ortaya çıkmıştı.Peker, Uzun’la ilgili, “Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz, dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti’yle Burhan Kuzu’yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu” demişti.Açıklamalar sonrası gündem olan Uzun ise, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve Burhan Kuzu’yu tanıştırdığını fakat o dönemde Zindaşti’nin yaşa dışı işlerini bilmediğini öne sürmüştü.