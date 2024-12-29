Aliyev doğruladı: Azerbaycan uçağını Rusya vurdu

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesine ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.





Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.





SORUŞTURMAYA 17 UZMAN KATILIYOR: 'BASKI YOK'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Aktau kenti yakınlarında uçağın düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya 17 uluslararası uzmanın katıldığı bildirildi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık'ta Bakü-Grozni seferini yapan Embraer-190 tipi uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle başlatılan soruşturmaya 17 uluslararası uzmanın dahil edildiğini belirtti.





Bozumbayev, söz konusu uzmanların 6'sının Azerbaycan, 2'sinin Rusya, 2'sinin Embraer ve 3'ünün Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), 3'ünün Hükümetlerarası Havacılık Komitesi ve 1'inin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını (ICAO) temsil ettiğini kaydetti.





Ayrıca Bozumbayev, soruşturmaya ilişkin Kazakistan'a dışarıdan herhangi bir baskı yapılmadığını vurgulayarak "Uzmanlar uçağın Kazakistan hava sahası dışında hasar gördüğü sonucuna vardı. Şu anda kapsamlı bir izlenebilirlik, balistik ve patlayıcı incelemesi yapılması talimatı verildi. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.





Ne olmuştu?





Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.