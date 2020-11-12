Aliyev: Ermeniler verdikleri zarar için tazminat da ödeyecek

Aliyev, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, "Tüm manevi ve maddi zararlar ve tüm yıkımlar hesaplanacak, uluslararası mahkemeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.







'Vandalizm ve askeri suç'





Euronews'te yer alan haberde eşi ile birlikte Dağlık Karabağ savaşında gazi olan askerlerle bir araya gelen Aliyev açıklamasında, "Kurtarılan topraklarda, konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camilerde dahil binaların yüzde 99'u yıkılıyor" diyerek, verilen zararı "vandalizm ve askeri suç" olarak nitelendirdi.





KALICI ATEŞKES







Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir aydan fazla süren savaşın ardından hafta başında Rusya'nın arabuluculuğunda 'kalıcı' ateşkes anlaşması imzalandı.





Böylece uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak etnik Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ ve çevresindeki askeri harekatı durduruldu. Anlaşmaya göre, bölgeye 2 bin Rus barış gücü askeri konuşlandırılacak.





Dağlık Karabağ, 1994'te sona eren savaştan bu yana Ermenistan tarafından desteklenen etnik Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyordu.