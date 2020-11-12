Samanyolu Haber /Dünya / Aliyev: Ermeniler verdikleri zarar için tazminat da ödeyecek /12 Kasım 2020 11:58

Aliyev: Ermeniler verdikleri zarar için tazminat da ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'a verilen zararı değerlendirmek için uzmanlarla görüşeceğini ve uluslararası mahkemeden tazminat talep edeceğini belirterek, "Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek" dedi.

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Aliyev, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, "Tüm manevi ve maddi zararlar ve tüm yıkımlar hesaplanacak, uluslararası mahkemeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'Vandalizm ve askeri suç'

Euronews'te yer alan haberde eşi ile birlikte Dağlık Karabağ savaşında gazi olan askerlerle bir araya gelen Aliyev açıklamasında, "Kurtarılan topraklarda, konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camilerde dahil binaların yüzde 99'u yıkılıyor" diyerek, verilen zararı "vandalizm ve askeri suç" olarak nitelendirdi.

KALICI ATEŞKES 

Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir aydan fazla süren savaşın ardından hafta başında Rusya'nın arabuluculuğunda 'kalıcı' ateşkes anlaşması imzalandı.

Böylece uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak etnik Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ ve çevresindeki askeri harekatı durduruldu. Anlaşmaya göre, bölgeye 2 bin Rus barış gücü askeri konuşlandırılacak.

Dağlık Karabağ, 1994'te sona eren savaştan bu yana Ermenistan tarafından desteklenen etnik Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyordu.
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