Aliyev ile Paşinyan'dan yeni adım

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi.





Paşinyan ve Aliyev, son olarak 6 Nisan'da yine Brüksel'de bir araya gelmişti.





İkili, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme de yapmıştı.









Ermenistan Başbakanlığı, Paşinyan'ın 22 Mayıs'ta Brüksel'de Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacağını duyurdu.Paşinyan, Aliyev'le başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.