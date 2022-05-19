Samanyolu Haber /Gündem / Aliyev ile Paşinyan'dan yeni adım /19 Mayıs 2022 22:40

Aliyev ile Paşinyan'dan yeni adım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya gelerek bir görüşme yapacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi.

Ermenistan Başbakanlığı, Paşinyan'ın 22 Mayıs'ta Brüksel'de Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacağını duyurdu.

Paşinyan, Aliyev'le başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.

Paşinyan ve Aliyev, son olarak 6 Nisan'da yine Brüksel'de bir araya gelmişti.

İkili, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme de yapmıştı.


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