Samanyolu Haber /Dünya / Aliyev, Karabağ sorununu Moskova'da Putin ile görüşecek /20 Temmuz 2021 00:05

Aliyev, Karabağ sorununu Moskova'da Putin ile görüşecek

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesiyle sonuçlanan son Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da Karabağ'ı görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasına göre, Putin'in Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.

Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.
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