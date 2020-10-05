Aliyev: Karabağ'da çözüme Türkiye de dahil olmalı

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışması dokuz gündür karşılıklı suçlamalar eşliğinde devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev barış sürecine Türkiye'nin de dahil olması gerektiğini söyledi. TRT Haber'e konuşan Aliyev, "Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'biz Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi. Birçok başka aktörlere de bu bir uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye olmalıdır" ifadelerini kullandı.







'TÜRKİYE BU İŞLERDE FAAL OLMALI'





Aliyev, "Muharebe daima devam etmeyecek. Tabi ki barış sağlanacak. Artık bu bölgede uzun vadeli dayanıklı barış sağlanmalı" diye konuştu. "Ateşkesi sağlamak o kadar da kolay değil. Ateşkes tek taraflı sağlanmıyor. Şu an şiddetli çatışmalar var. Her iki taraf da talimat vermelidir. Bu zor bir süreçtir" diyen Aliyev, "Minsk grubu eş başkanları ve diğer ülkeler sağlarsa ateşkes sağlanabilir. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük kapasitesi vardır. Bizim komşumuzdur. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır" ifadelerini kullandı.





NATO ANKARA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI





Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dağlık Karabağ'daki krizi bugün Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Stoltenberg Ankara'dan ateşkes çağrısı yaparak, "Bütün taraflara, ateşi derhal kesmeleri gerektiği, bizim de barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözümü desteklememiz gerektiği yönünde çok açık bir mesaj vermeliyiz" diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin nüfuzunu ateşkes için kullanmasını beklediklerini söyledi.





Çavuşoğlu ise NATO'nun da Ermenistan'a çekilme çağrısı yapması gerektiğini belirterek, "Sıkışan Ermenistan sivilleri hedef alarak füze göndermeye başladı, bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi topraklarını almak için mücadele ediyor" dedi.





ÇAVUŞOĞLU: NEDEN ERMENİSTAN'A 'ÇEKİL' DENMİYOR?





Çavuşoğlu, "Tüm uluslararası örgütler ve ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk Üçlüsü'nden Fransa, açık açık Ermenistan'a destek veriyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, "Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a 'Azerbaycan topraklarından çekil' demiyoruz? Her iki ülke de NATO'nun ortakları. Dolayısıyla NATO'nun da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal" diye konuştu.