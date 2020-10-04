Samanyolu Haber /Dünya / Aliyev, operasyonların durması için şartlarını açıkladı /04 Ekim 2020 22:07

Aliyev, operasyonların durması için şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında operasyonların durması için şartlarını açıkladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinin Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar üzerindeki operasyonları devam ederken, Azerbaycan halkına seslendi.Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında operasyonların bitirilmesi için şartlarını da açıkladı. 

Aliyev, şunları söyledi:

"Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız.

Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir." 
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