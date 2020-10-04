Aliyev, operasyonların durması için şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinin Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar üzerindeki operasyonları devam ederken, Azerbaycan halkına seslendi.Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında operasyonların bitirilmesi için şartlarını da açıkladı.







Aliyev, şunları söyledi:





"Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız.





Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir."