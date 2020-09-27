Dağlık Karabağ'da çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine bir açıklama yapan İlham Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" ifadelerini kullandı.







Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarına yasa dışı şekilde yerleşmeye çalıştığını söyleyen Aliyev, "Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.





'Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var?'





Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var? Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır."