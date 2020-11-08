Samanyolu Haber /Dünya / Aliyev: Şuşa'da 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak /08 Kasım 2020 12:28

Aliyev: Şuşa'da 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" açıklamasında bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söyledi.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi. 

"Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz" diyen Aliyev, şöyle devam etti: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
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